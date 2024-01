KĽDR vykonáva nácvik ostrej paľby blízko spornej námornej hranice

(Zdroj: SITA/Park Dong-joo/Yonhap via AP)

Severná Kórea v piatok v rámci cvičenia odpálila okolo 200 delostreleckých granátov do tejto oblasti neďaleko námorných hraníc s Južnou Kóreou. Miestne úrady na neďalekých ostrovoch na žiadosť juhokórejskej armády nariadili obyvateľom, aby sa evakuovali do bombových úkrytov. Soul odpaly KĽDR označil za provokáciu a juhokórejská námorná pechota niekoľko hodín nato uskutočnila "ostré delostrelecké cvičenia so samohybnými húfnicami K9" na ostrovoch Jon-pchjong. Oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA uviedla, že cvičnú paľbu Pchjongjang uskutočnil v reakcii na vojenské cvičenia Južnej Kórey.

KĽDR zároveň odmietla, že by ňou ohrozila mier na Kórejskom polostrove. Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una sa v nedeľu podľa agentúry AP vysmiala schopnostiam Južnej Kórey zaznamenať odpaly zo strany KĽDR. Kim Jo-džong zároveň poprela tvrdenia Soulu o delostreleckej paľbe do mora z predchádzajúceho dňa. Juhokórejská armáda následne rýchlo odmietla jej vyhlásenie a označila ho ako "psychologickú vojnu na nízkej úrovni". Súčasne varovala, že v prípade akýchkoľvek provokácií zo strany KĽDR bude nasledovať tvrdá odpoveď, cituje AP.