Písal desivé správy skutočne strelec z Prahy? Polícia sa prikláňa k verzii, že účet vraha nebol pravý

Telegramový účet (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek, Topky)

archívne video

Stovky ľudí si pietnym pochodom uctili obete streľby na univerzite v Prahe (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Informuje o tom Deník N, ktorému to mali potvrdiť štyri zdroje blízke vyšetrovaniu. "Zdá sa, že to nie je jeho telegramový účet. Informácie, ktoré zhromažďujeme k tomu smerujú. Je to teraz najpravdepodobnejšia verzia, ale konečný verdikt bude vyhlásený až po skončení vyšetrovania," uviedol jeden zo zdrojov.

Vyšetrovatelia podľa informácií denníka čakajú na informácie, ktoré si vyžiadali od správcu Telegramu. Ten ale v podobných prípadoch s políciou komunikuje len sporadicky.

Desivé odkazy na Telegrame

Polícia po streľbe preverovala účet na sociálnej sieti Telegram, ktorý mal rovnaký názov ako meno vraha. Na jeho nástenke sa ocitli strašidelne vyzerajúce správy, ktoré pripomínali denník. Pôvodne boli písané v azbuke, pričom samotný človek v správach písal, že sa inšpiroval istou Alinou. Už predtým sa v kuloároch skloňovala informácia o tom, že strelec sa mal inšpirovať podobným zločinom z Ruska.

(Zdroj: Telegram/D.K.)

Od začiatku ale boli pochybnosti o tom, či vety v azbuke skutočne písal strelec z Prahy. Spochybňovala sa jeho dokonalá ruština a jeden z prvých príspevkov na účte bol dokonca dodatočne upravený v čase, keď už bol páchateľ mŕtvy.

Strelec 21. decembra v budove FF UK na Palachovom námestí v Prahe zabil 13 ľudí a 14. obeť zomrela neskôr v nemocnici. Ďalších 25 ľudí bolo zranených, niektorí z nich veľmi vážne. Streľbu na škole spáchal 24-ročný študent, ktorého polícia spája aj s dvojnásobnou vraždou v Klánovickom lese z 15. decembra a ďalšou vraždou v Hostouni na Kladensku.