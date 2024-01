Na toto si dávajte veľký pozor: Naleteli stovky ľudí! Na internete ich obrala len 20-ročná žena

(Zdroj: Gettyimages)

ČESKÝ KRUMLOV - Internetové podvody sa v súčasnej dobe stali v spoločnosti významným problémom a do pasce zlodejov padá stále viac dôverčivých ľudí. Na dôležitosť ostražitosti pri nákupe na internete poukazuje aj prípad z Česka, kde len 20-ročná žena obrala o peniaze stovky ľudí.

Juhočeskí policajti stíhajú 20-ročnú ženu, ktorá podľa nich podviedla minimálne 1 500 ľudí. Ponúkala im dodanie drobnej elektroniky. Od ľudí si nechala poslať peniaze, ale tovar im nedoručila. Svojmu "podnikaniu" sa mala venovať minimálne od júna 2021 do druhej polovice augusta 2022.

"Poškodených vždy lákala na predaj rôznej elektroniky, ako sú herné konzoly, mobilné telefóny, inteligentné hodinky, detské videomonitory alebo interaktívne knihy a ceruzky značky Albi. Tovar vždy ponúkala s vedomím, že po zaplatení nebude dodaný. Okrem vlastného mena používala na účely uverejňovania inzerátov najmenej desať ďalších fiktívnych mien" uviedol policajný hovorca Miroslav Šupík.

Obetí môže byť viac

Celková škoda spôsobená pokračujúcim konaním už presiahla 1 milión korún, čo je v prepočte 40 500 eur. V prípade dokázania viny na súde hrozí obvinenej trest odňatia slobody na jeden až päť rokov alebo pokuta. Počet obetí, ako aj spôsobená škoda však môžu naďalej rásť a nie je vylúčená budúca zmena právnej kvalifikácie.

Ostražitosti nikdy nie je dosť

Predtým, než sa pustíme do online transakcií, mali by sme sa podľa odborníkov presvedčiť, že daný predajca je dôveryhodný a overený. Ostražitosť môže byť kľúčom k tomu, aby sme sa vyhli pádu do pasce podvodníkov a ochránili svoje financie.