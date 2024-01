Desivé varovanie experta: EÚ nie je vôbec pripravená na návrat Trumpa k moci, potrebuje nukleárny dáždnik

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Charlie Neibergall)

Vojenský expert Carlo Masala sa domnieva, že Európa je do značnej miery nepripravená na návrat Donalda Trumpa ako amerického prezidenta. Vidí, že "ani federálna vláda, ani zvyšok Európy sa na to vážne nepripravujú. Pravdepodobne sme už premeškali správny čas," povedal politológ z Univerzity Bundeswehru v Mníchove novinárom.

Európa musí byť schopná zaručiť bezpečnosť samotného kontinentu za úplne iných okolností. "Trump by pravdepodobne európskym štátom NATO povedal: Teraz musíte minúť oveľa viac peňazí, inak vám stiahneme ochranu," predpovedal. "A to už nehovoríme o dvoch percentách príslušného ekonomického výkonu, ale podstatne viac."

Masala tiež zopakoval: "Trump by pravdepodobne dal len bilaterálne bezpečnostné záruky, ale už nie viac cez alianciu (NATO). Pod americkou ochranou by potom boli len tie štáty, ktoré splnia jeho požiadavky - napríklad čo sa týka výdavkov na obranu." Tie európske štáty, ktoré by sa nezúčastnili, by potom zostali bez amerických bezpečnostných záruk. "Bolo by to v podstate vydieranie."

Potrebujeme európsky nukleárny dáždnik

„Ak už Američania nezaručia ochranu, potrebujeme európsky nukleárny dáždnik,“ znie Masalaova požiadavka. Odporučil preskúmať, „do akej miery má Francúzsko záujem na tom, aby jeho národné jadrové sily boli zaplatené aj inými peniazmi“. Francúzska jadrová stratégia bola doteraz čisto národná. "Možno sa to podarí zmeniť tak, aby Francúzsko bolo za určitých okolností pripravené brániť susedné európske štáty svojimi jadrovými zbraňami."

Masala obhajoval vstup Veľkej Británie, druhej európskej jadrovej veľmoci, na palubu. "Už nepatrí do Európskej únie," povedal. "Ale pre krajiny ako Poľsko alebo Rumunsko je myšlienka závislosti výlučne od francúzskeho jadrového dáždnika pravdepodobne neprijateľná." V každom prípade nebude existovať žiadny nukleárny kufrík, ktorý by bol uložený v Bruseli alebo „cestoval tam a späť medzi európskymi hlavnými mestami“, povedal Masala. Takéto požiadavky sú nezmysel.

Masala povedal, že jeho najväčšou obavou pre nový rok je, "že nebudeme schopní zaručiť dlhodobú podporu Ukrajine. V tomto prípade zvíťazí agresor Rusko," uviedol expert. Ruské víťazstvo by trvalo destabilizovalo bezpečnosť Európy – z hľadiska zahraničnej aj domácej politiky.