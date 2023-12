MIMORIADNY ONLINE Netanjahu navštívil vojnou zmietané palestínske Pásmo Gazy: Prisľúbil zintenzívnenie bojov!

Izraelská polícia v Gaze (Zdroj: SITA/AP Photo/Mahmoud Illean)

VIDEO Vojaci Izraelských obranných síl odhalili severné veliteľstvo Hamasu

Vojaci Izraelských obranných síl odhalili severné veliteľstvo Hamasu

17:20 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok navštívil vojnou zmietané palestínske Pásmo Gazy a prisľúbil, že armáda v nasledujúcich dňoch zintenzívni útoky v pobrežnej enkláve."Práve som sa vrátil z Gazy. Nezastavujeme sa, pokračujeme v boji a v nasledujúcich dňoch boje zintenzívnime. Bude to dlhá vojna, ktorá sa ani zďaleka nekončí," povedal Netanjahu podľa vyhlásenia jeho strany Likud.

16:39 Bojovníci IDF v Gaze mi povedali, aby som pokračoval, tvrdí Netanjahu.

Netanyahu: IDF fighters in Gaza told me to keep going



"I just returned from Gaza; I met a division of reservists on the field," he told his faction. "All of them only asked me for one thing: We must not stop."



Read more >>https://t.co/hC3xwG1cVM — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 25, 2023

15:19 Yahya Sinwar, vodca Hamasu v pásme Gazy, oznámil medzinárodným lídrom organizácie svoje odmietnutie prijať izraelské podmienky na ukončenie vojny, uvádza sa v pondelkovej správe Al-Džazíry.

Yahya Sinwar, the leader of Hamas in the Gaza Strip, has communicated to the organization's international leaders his refusal to accept Israel's terms for ending the war, according to a report by Al Jazeera on Monday.https://t.co/K47M2vfRit — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 25, 2023

14:00 Súdny proces s premiérom Benjaminom Netanjahuom v súvislosti s obvineniami z podplácania, podvodu a porušenia dôvery bude obnovený od februára, uviedol v utorok Najvyšší súd.

Prime Minister Benjamin Netanyahu's trial on charges of bribery, fraud, and breach of trust will resume starting February, the High Court of Justice said on Tuesday.#Israel | #Netanyahu https://t.co/Z8CycMUbrc — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 25, 2023

13:10 Šéf palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy Jahjá Sinwár tvrdí, že jeho bojovníci spôsobili izraelským silám v konflikte ťažké straty na životoch a vybavení. V liste predsedovi politbyra Hamasu Ismailovi Haníjovi a ďalším členom vedenia píše o trpkej a brutálnej bitke proti izraelským silám, ktorú vedú Brigády Izaddína Kasáma ako ozbrojená zložka organizácie.

11:30 Pápež František v pondelok počas svojho tradičného vianočného posolstva vyzval na prepustenie unesených rukojemníkov a ukončenie vojny v Gaze. TASR informuje podľa agentúr AFP a AP.

"Nesiem vo svojom srdci bolesť za obete ohavného útoku zo 7. októbra a znovu naliehavo vyzývam na oslobodenie tých, ktorí sú stále zadržiavaní ako rukojemníci. Vyzývam, aby sa skončili vojenské operácie s desivými následkami nevinných civilných obetí, a aby sa napravila zúfalá humanitárna situácia umožnením príchodu pomoci," povedal pápež na poludnie na sviatok Narodenia Pána z centrálneho balkóna Baziliky sv. Petra počas požehnania "Urbi et Orbi" (po slovensky "Mestu a svetu") .

6:30 Izraelský vojnový kabinet bude v pondelok diskutovať o návrhu Egypta na ukončenie ozbrojeného konfliktu v Pásme Gazy. S odvolaním sa na noviny The Jerusalem Post o tom informovala agentúra DPA.

6:15 Izrael zvažuje aj možnosť, že nezabije vodcu radikálneho palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gazy, Jahjáva Sinvára a Muhammada Difa, ale vyhosťou ich. Napísal to server denníka The Times of Israel s odvolaním sa na izraelskú verejnoprávnu televíziu Kan, podľa ktorej by to mohlo byť súčasťou riešenia, ktoré by zabezpečilo prepustenie všetkých rukojemníkov stále držaných v Gaze a pomohlo ukončeniu vojny.

6:00 Izrael na základe odhadov svojej armády tvrdí, že počas vojny v Pásme Gazy zabil dosiaľ 7860 teroristov. Armádny hovorca v nedeľu potvrdil príslušné správy médií, informovala agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala. Ak je tento odhad správy, počet zabitých islamistických bojovníkov by zodpovedal takmer 40 percentám obetí na životoch, ktoré doposiaľ hlásili z Pásma Gazy. Údaje armády však zatiaľ nemožno nezávisle overiť.

Hamas informuje o najmenej 60 obetiach izraelského náletu

Izraelská armáda, ktorú AFP oslovila so žiadosťou o komentár, uviedla, že záležitosť preveruje. Hovorca palestínskeho ministerstva zdravotníctva spresnil, že pri nálete bol zničený "bytový blok", a pripustil, že bilancia obetí sa pravdepodobne zvýši vzhľadom na veľký počet rodín, ktoré tam v čase útoku bývali.

Bezprostredné informácie o tom, či sú obeťami civilisti alebo radikáli napojení na ozbrojené skupiny, nie sú k dispozícii. Zdravotnícke orgány kontrolované Hamasom tieto informácie nikdy nezverejnia, doplnil denník The Times of Israel. Ministerstvo pôvodne hlásilo z Maghází 45 mŕtvych. Ani túto bilanciu nebola AFP schopná overiť z nezávislých zdrojov. Rovnako sa jej to nateraz nepodarilo ani v prípade iného útoku izraelskej armády z nedele, a to na dom v tábore Džabálíja na severe Pásma Gazy, kde prišlo údajne o život desať členov jednej rodiny.

V obkľúčenom Pásme Gazy je asi 50-tisíc tehotných žien

Organizácia Spojených národov odhaduje, že v obliehanom a vojnou zmietanom palestínskom Pásme Gazy momentálne žije okolo 50.000 tehotných žien. Každý deň sa tam narodí v priemere 180 detí, uviedla v nedeľu Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA). TASR správu prevzala od agentúry DPA. Starostlivosť o rodičky i novorodencov, ale aj rizikovo tehotné sa snažia zabezpečovať lekári a pôrodné asistentky v siedmich zostávajúcich funkčných zdravotníckych centrách. Do vojny, ktorá vypukla 7. októbra vpádom palestínskych kománd na juh Izraela, bolo takýchto centier v Pásme Gazy 22.

The decimation of the #Gaza health system is a tragedy.



But in the face of constant insecurity and inflows of wounded patients, we see doctors, nurses, ambulance drivers and more continue striving to save lives.@WHO and our health partners will continue working side by side… pic.twitter.com/Lq62KoQI1f — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2023

"Zdecimovanie zdravotného systému v Gaze je tragédia," reagoval na sieti X generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ocenil však, že "tvárou v tvár neustálej neistote a prílevom zranených a pacientov vidíme lekárov, sestry, vodičov sanitiek a ďalších, ako pokračujú v snahe o záchranu životov". Tedros zároveň zopakoval výzvu na prímerie medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. WHO varovala, že aj keď potreby zdravotnej starostlivosti stúpajú, na palestínskom území zostalo k dispozícii iba 38 percent nemocničných lôžok v porovnaní s obdobím pred konfliktom a naďalej pracuje iba 30 percent pôvodného zdravotníckeho personálu.

Nemocnice, chránené medzinárodným humanitárnym právom, sú zároveň od vypuknutia vojny opakovane terčom útokov izraelskej armády. Tá totiž obviňuje Hamas, že pod nemocnicami má svoje tunely a že zdravotnícke zariadenia využíva ako veliteľské centrá. Islamistická skupina to popiera. DPA informovala, že k 20. decembru registrovala WHO v Pásme Gazy 246 útokov na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane nemocníc a sanitiek, čo si vyžiadalo 582 úmrtí a 748 zranených.