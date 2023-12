V Poľsku urobili zmeny v správnych radách verejnoprávnych médií a agentúry PAP

(Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski)

S odvolaním sa na status ministerstva zverejnený na sociálnych sieťach o tom informoval web televízie TVN24.pl. Rozhodnutie o odvolaní správnych rád spoločností Telewizja Polska, Polskie Radio a Polska Agencja Prasowa (PAP) bolo prijaté v utorok. Minister kultúry následne vymenoval nové dozorné rady spoločností a tie vymenovali nové predstavenstvá. Ako informovala agentúra AFP, poľský parlament v utorok prijal uznesenie navrhnuté koaličnými poslancami, v ktorom vyzýva na obnovenie "nestrannosti a spoľahlivosti verejnoprávnych médií".

(Zdroj: AP Photo/Michal Dyjuk)

Toto hlasovanie väčšina zákonodarcov opozičnej populistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS) bojkotovala. Jej poslanci a aktivisti v stredu zorganizovali protestnú akciu proti reformám v štátnej televízii, ktorá bola počas ôsmich rokov vlády strany PiS všeobecne považovaná za "hlásnu trúbu" vlády. Ich akcia na obranu "plurality médií" sa začala v noci na stredu v budove verejnoprávnej televízie. Protest má formu sit in a prišiel naň aj líder PiS Jaroslaw Kaczyňski či bývalý premiér Mateuszom Morawiecki. Kaczyňski sa pred médiami vyjadril, že "demokracia bez plurality médií neexistuje. A (demokracia) neexistuje ani bez silných protivládnych médií".

V Poľsku to podľa Kaczyňského vyšlo tak, že "protivládnymi médiami sú verejnoprávne médiá". Dodal, že politici PiS budú v proteste pokračovať "na zmeny". "Chceme zabezpečiť, aby v Poľsku existoval právny poriadok a slobodné médiá," povedal v stredu poslanec PiS Marek Suski, ktorý sa tiež zapojil do protestu. AFP objasnila, že vláda PiS bola opakovane - opozíciou i mediálnymi neziskovými organizáciami - obviňovaná z obmedzovania slobody médií a zároveň z presunov peňazí do štátnych médií. Agentúra AFP citovala zo správy organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) za rok 2020, v ktorej sa píše, že "stranícky diskurz a nenávistné prejavy sú stále pravidlom v (poľských) štátnych médiách, ktoré sa zmenili na hlásne trúby vládnej propagandy."