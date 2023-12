Vo Francúzsku našli šesť rokov nezvestného britského tínedžera

Alex Batty (Zdroj: repro foto Youtube/Sky News)

Batty pochádza zo severoanglického mesta Oldham. V stredu večer mu zastavil vodič v horskej oblasti južného Francúzska. Mladík kráčal po kraji cesty blízko Toulouse a pôsobil vyčerpane. Vodič dodávky ho preto odviezol na policajnú stanicu.

Podľa vodiča Fabiena Accidiniho mu tínedžer povedal, že ho "uniesli" a žil v "duchovnej komunite" v Španielsku. Pred dvoma rokmi sa presťahovali do Francúzska. Tínedžer mu vysvetlil, že sa rozhodol odísť, aby mohol "žiť normálny život, vidieť znovu starú mamu a mať normálnu budúcnosť. Toto slovo použil," uviedol Accidini pre televíziu Sky News. Podľa polície chlapca uniesla jeho matka a starý otec v roku 2017 pod zámienkou, že idú na dovolenku do Španielska. Potom žili v komunitách s alternatívnym spôsobom života v Španielsku a vo francúzskych Pyrenejach.

"Sme v úzkom kontakte s francúzskymi úradmi a Úradom Spojeného kráľovstva pre zahraničie a Commonwealth. Našou prioritou je dostať ho čo najskôr naspäť do Británie a k jeho rodine v Oldhame," povedal Chris Sykes, zástupca policajného veliteľa v grófstve Veľký Manchester, kam mesto Oldham patrí. "Očakávam, že sa to stane do niekoľkých dní," dodal. Alexovým zákonným zástupcom je jeho stará mama. Podľa Sykesa sa vo štvrtok večer so starou mamou zhováral cez videospojenie.

"Je to veľká chvíľa pre Alexa, pre jeho rodinu a pre obyvateľov v Oldhame. Len si skúšam predstaviť emócie, ktoré počas celého toho trápenia prežívali," povedal Sykes. "Ešte musíme popracovať na zistení všetkých okolností týkajúcich sa jeho zmiznutia a toho, kde celé roky bol," doplnil.