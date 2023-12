Protesty európskych odborárov sa týkajú plánovaných úsporných opatrení, tvrdí František Gajdoš

(Zdroj: Twitter/František Gajdoš)

Demonštráciu zvolala Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC), do ktorej patrí aj KOZ SR. Utorňajší protest je súčasťou širšej kampane za "spravodlivú dohodu pre pracujúcich" a prichádza v čase, keď ministri členských krajín a europoslanci rokujú o reforme pravidiel hospodárskeho riadenia EÚ.

Protesty európskych odborárov sa týkajú plánovaných úsporných opatrení, tvrdí Gajdoš (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Gajdoš opísal situáciu

povedal Gajdoš. Ide o Belgicko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Francúzsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Spresnil, že sú to krajiny, kde je deficit štátneho rozpočtu nad úrovňou 3 % HDP. Plány Európskej komisie na konsolidáciu verejných financií v týchto krajinách minimálne o pol percenta HDP v rámci jedného roka sa podľa jeho slov dotknú sociálnej oblasti.

"Už v budúcom roku by sa týchto 14 krajín vyskladalo na 45 miliárd eur. Konkrétne Slovenska sa to týka sumy vo výške takmer 550 miliónov eur, čiže viac ako pol miliardy," opísal situáciu. Navrhovaná reforma prichádza po pozastavení predchádzajúcich pravidiel v roku 2020 prostredníctvom aktivácie všeobecnej únikovej klauzuly Paktu stability a rastu EÚ, aby sa členské štáty vyrovnali s hospodárskymi následkami pandémie COVID-19. Gajdoš upozornil, že odborári si dobre uvedomujú, že verejné financie sú v zlom stave a treba situáciu riešiť, avšak nie tak, aby to pociťovali "tí najslabší", bežní zamestnanci, ktorí zarábajú málo a ktorých sa táto reforma dotkne najviac.

"Našou snahou a dlhodobou iniciatívou je hovoriť o správnom konsolidovaní verejných financií, či už vo forme progresívneho zdaňovania respektíve zdaňovania kapitálu a bohatých firiem, ktorým sa darí. Ale nie na úkor bežných pracujúcich ľudí a tých najchudobnejších. Proti tomu dlhodobo bojujeme," zdôraznil Gajdoš. Dodal, že to je hlavný odkaz pre europoslancov, lídrov EÚ, ktorí rozhodujú o podobe nových úsporných opatrení.

Na otázku TASR, ako európske odborové centrály zareagujú, ak inštitúcie EÚ nevypočujú ich volanie, Gajdoš povedal, že toto nemusel byť posledný protest, najmä keď sa európski odborári medzi sebou úzko koordinujú a konajú spoločne, a tak v protestoch "za spravodlivosť" budú pokračovať ďalej.