Ministri obrany Európskej únie hodnotili pokrok pri plnení cieľov štruktúrovanej spolupráce

Rada ministrov zdôraznila, že zúčastnené členské štáty dosahujú pokrok pri zvyšovaní svojich výdavkov na obranu s 12-percentným rastom v roku 2023 a ďalším zvýšením podľa prognózy na roky 2024 – 2025. Okrem toho sa 25 percent z celkových výdavkov na obranu vyčlenených na investície v roku 2022 použilo na urýchlenie obstarávania potrebných spôsobilostí a doplnenie zásob. Ministri obrany zohľadnili zvýšený záujem o využívanie nástrojov a iniciatív EÚ na rozvoj obranných spôsobilostí a podporili ďalšie využívanie Európskej obrannej agentúry (EDA) ako hlavného európskeho fóra pre spoločný rozvoj spôsobilostí.

Spoločné obstarávanie potrebných spôsobilostí

Rada EÚ zároveň vyzvala na spoločné úsilie zvrátiť pokles výdavkov na výskum a technológie (z 1,7 na 1,1 percenta) a zachovať zameranie na vývoj a inovácie, ako aj na spoločné obstarávanie potrebných spôsobilostí. Podľa ministrov by členské štáty zúčastnené na PESCO mali pokročiť vo vykonávaní 20 ďalších záväzkov s cieľom splniť ich všetky do roku 2025. Rovnako by mali rámec PESCO využívať spolu s ďalšími iniciatívami a procesmi týkajúcimi sa obrany, ako je Plán na rozvoj spôsobilostí (CDP), Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany (CARD) a Európsky obranný fond (EDF).

Boj proti bezpilotným vzdušným systémom

Pokiaľ ide o 68 prebiehajúcich projektov, ministri ocenili skutočnosť, že projekty PESCO už prinášajú konkrétne výsledky v oblastiach, ako sú kybernetika, bezpilotné systémy, vojenská mobilita, chemický, biologický, rádiologický a jadrový dozor a zdravotnícke služby. Niekoľko projektov PESCO prijalo opatrenia na rýchle zvýšenie dostupnosti a efektívnosti svojich kapacít s ohľadom na výzvy, ktoré predstavuje ruská agresia na Ukrajine. Jedným z príkladov je boj proti bezpilotným vzdušným systémom, lekárska podpora a ochrana kritickej námornej infraštruktúry.

Strategické preskúmanie PESCO sa má uzavrieť do konca roku 2025 a podľa Rady EÚ pre obranu tento proces poskytuje veľkú príležitosť na formovanie budúcnosti a posilnenie štruktúrovanej spolupráce v oblasti obrany.