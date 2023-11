MIMORIADNY ONLINE Ruské ostreľovanie Chersonu si vyžiadalo mŕtvych i zranených: Zosilňujú aj letecké bombardovanie Avdijivky

(Zdroj: profimedia.sk)

06:00 Šéf americkej diplomacie Antony Blinken v pondelok prisľúbil nepretržitú pomoc USA Ukrajine vrátane podpory pri prekonaní nadchádzajúcej zimy v súvislosti s obavami, že Rusko bude opätovne útočiť na energetickú infraštruktúru tejto krajiny. TASR informuje podľa agentúry AFP.

Ruské ostreľovanie Chersonu si vyžiadalo mŕtvych i zranených

Traja ľudia prišli o život a najmenej 12 ďalších utrpelo v pondelok zranenia pri ruskom ostreľovaní ukrajinského mesta Cherson a jeho okolia, uviedli tamojší predstavitelia. TASR informuje podľa správy agentúry DPA. Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin na platforme Telegram spresnil, že v dôsledku ruského ostreľovania zahynuli v centre rovnomennej oblastnej metropoly dvaja ľudia a ďalší desiati civilisti utrpeli zranenia. Na okraji Chersonu zahynul starší muž, kým jeho dcéra a jej dvojmesačné bábätko utrpeli zranenia.

Severná časť Chersonskej oblasti bola ukrajinskou armádou oslobodená pred rokom, pripomína DPA. Jej južnú časť stále okupujú ruské jednotky, ktoré ostreľujú Ukrajinou kontrolované obce z východného brehu rieky Dneper, ktorá od postupu ukrajinskej armády tvorila frontovú líniu. Dve ruské štátne tlačové agentúry zároveň v pondelok krátko informovali o údajnom ústupe ruskej armády v Chersonskej oblasti, bezprostredne po tom však správy stiahli, píše DPA.

"Velenie zoskupenia 'Dnipro' sa rozhodlo preskupiť ozbrojené sily do výhodnejších pozícií na východnom brehu (rieky) Dnepra," uviedla štátna tlačová agentúra TASS. Agentúra Ria Novosti zverejnila text v podobnom znení; o niekoľko minút neskôr však obe agentúry uviedli, že správy boli "zrušené". O niečo neskôr portál RBK citoval ruské ministerstvo obrany, ktoré uviedlo, že išlo o prípad "vyslania nepravdivého odkazu" a o "provokáciu". DPA pripomína, že pozadie incidentu nebolo bezprostredne jasné. Novinári z nezávislého portálu Meduza poukázali na to, že ruské štátne médiá často dostávajú oznámenia ministerstiev ešte predtým, než boli zverejnené. V minulosti ruská armáda používala termín "preskupovanie" na opis vlastných porážok a ústupov, napríklad ako na jeseň 2022 vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti, konštatuje DPA.

Rusko zosilňuje letecké bombardovanie Avdijivky, uviedla ukrajinská armáda

Ruské sily sa naďalej snažia o dobytie Avdijivky na východe Ukrajiny. Obranu niekoľko mesiacov obliehaného mesta sa snažia narušiť zosilneným leteckým bombardovaním, uviedla agentúra Reuters s odvolaním na ukrajinskú armádu. Nový útok s cieľom obkľúčiť strategicky položené mesto na dohľad od okupovaného Donecka zahájili ruské sily v polovici októbra. Pohnúť frontovou líniou sa im odvtedy podarilo len nepatrne a za cenu veľkých strát.

"Boje stále pokračujú. V posledných dvoch dňoch okupanti zvýšili počet náletov s použitím riadených bômb z lietadiel Su-35," povedal jeden z hovorcov ukrajinskej armády Oleksandr Štupun. "Nepriateľ tiež privádza čoraz viac pechoty. Keď sa však predvčerom pokúsil nasadiť obrnenú techniku, zhoreli dva tanky a 14 ďalších vozidiel," dodal s tým, že ukrajinskí vojaci za posledných 24 hodín odrazili osem útokov na mesto.

Šéf miestnej vojenskej správy Vitalij Barabaš agentúre Ukrinform povedal, že na tomto úseku frontu pri ofenzíve zomrelo 3000 až 4000 ruských vojakov a zhruba dvojnásobný počet utrpel zranenie. Nepoškodená v meste známom obrovskou koksovňou podľa neho nezostala "ani jedna budova", z predvojnových 32.000 obyvateľov zostalo len niečo cez 1500, pričom naďalej prebieha evakuácia. Nemocnica funguje za neustáleho ostreľovania, otvorený je jediný obchod, dodal. Náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj uviedol, že rokoval o "najhorúcejších sektoroch" frontovej línie s Charlesom Brownom, predsedom zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl Spojených štátov.