Posledný šelfový ľadovec stratil za 40 rokov tretinu svojho objemu

Šelfové ľadovce sú výbežkami pevninských ľadovcov, ktoré siahajú až do vody. Fungujú ako zátarasy, ktoré bránia rýchlemu zosuvu pevninských ľadovcov do oceánu. Ich topenie však priamo neprispieva k zvyšovaniu hladiny oceánov. Štúdia zverejnená v utorok v časopise Nature Communications uvádza, že od roku 1978 sa zrútili už tri šelfové ľadovce.

Ako to bude o pár rokov?

Ak by sa zrútil aj posledný šelfový ľadovec na severe Grónska, do mora sa rýchlejšie začne zosúvať pevninský ľadovec a tým sa urýchli aj jeho topenie. Grónske ľadovce mali na náraste morskej hladiny od roku 2006 do roku 2018 17-percentný podiel. Ak by sa roztopili úplne, podľa dostupných údajov by svetová hladina oceánu stúpla o 2,1 metra.

Prispôsobenie sa meniacemu sa podnebiu

Vedci považovali ľadovce na severe Grónska za stabilné. Od polovice 80. rokov minulého storočia sa to však zmenilo. Romain Millan z Francúzskeho národného centra pre vedecký výskum (CNRS) uvádza, že ľadovec Zachariae Isstrom, ktorý sa odtrhol v roku 2003, za ten čas takmer zdvojnásobil množstvo ľadu uvoľňované do mora. V Dubaji sa 30. novembra uskutoční environmentálny summit Organizácie Spojených národov COP28. Hlavnou témou budú financie úzko prepojené s ďalšími témami, napríklad prispôsobovaním sa meniacemu podnebiu.