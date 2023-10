Škandál na zasadnutí OSN: Izraelský veľvyslanec si pripol žltú hviezdu, dočkal sa tvrdej kritiky

Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan si na pondelkové rokovanie Spojených národov pripol na klopu žltú hviezdu. (Zdroj: SITA/AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)

NEW YORK - Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan si na pondelkové rokovanie Spojených národov pripol na klopu žltú hviezdu a povedal, že on a jeho spolupracovníci ju budú nosiť tak dlho, kým Bezpečnostná rada OSN neodsúdi útok radikálneho palestínskeho hnutia Hamas na jeho krajinu. Jeho konanie kritizoval riaditeľ jeruzalemského pamätníka obetiam holokaustu Jad vašom Dani Dajan, ktorý to označil za "neúctu k obetiam holokaustu".