Francúzske školy si minútou ticha uctili zabitých učiteľov

Iba niekoľko hodín pred pietnou spomienkou musela byť škola v severofrancúzskom meste Arras evakuovaná pre bombovú hrozbu, ktorú prostredníctvom internetu nahlásil neznámy páchateľ. Piatkovým útočníkom bol 20-ročný mladík, ktorý sa narodil v ingušskom meste Malgobek na území Ruska a médiá o ňom pôvodne písali ako o Čečenovi, upozornila televízia BFM. Počas útoku údajne kričal "Allahu Akbar" (Boh je najväčší).

Pondelková minúta ticha bola aj spomienkou na učiteľa dejepisu Samuela Patyho. Zahynul 16. októbra 2020 neďaleko svojej školy College du Bois d'Aulne v Conflans-Sainte-Honorine v metropolitnej oblasti Paríža. Pri útoku mu radikalizovaný Čečen odrezal hlavu, tohto útočníka neskôr zastrelila polícia. "Konali sme, konáme a budeme naďalej konať, aby sme zaistili, že školy budú naďalej bezpečným útočiskom pre žiakov a všetkých ich zamestnancov," vyhlásil prezident Emmanuel Macron na sociálnej sieti X (predtým Twitter).

Francúzska vláda po piatkovom útoku v Arrase zvýšila varovanie pred teroristickými útokmi na najvyšší stupeň. Umožňuje to zabezpečiť "mobilizáciu zdrojov, ale aj šírenie informácií, ktoré by mohli chrániť občanov v krízovej situácii". Na ochranu pred terorizmom na území Francúzska bolo nasadených 7000 vojakov, ich misia platí až do odvolania.