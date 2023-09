Beštiálna matka spáchala dvojnásobnú vraždu: Chladnokrvne zastrelila dve svoje dcéry, teraz si vypočula trest

Veronica Youngbloodová zavraždila svoje dve dcéry. (Zdroj: Fairfax County Circuit Court)

Bývalá prostitútka zastrelila svoje dcéry Sharon Castrovú (†15) a Brooklynn Youngbloodovú (†5) v ich posteliach v auguste 2018 v obci McLean vo Virgínii. Predtým dala dievčatám gumené medvedíky, ktoré boli prešpikované spánkovým hormónom melatonínom, píše washingtonpost.com.

Päťročná Brooklynn zomrela na mieste činu po tom, čo ju Youngbloodová raz strelila do hlavy a 15-ročná Sharon bola zasiahnutá raz do chrbta a raz do hrudníka. Tínedžerke sa ešte podarilo zavolať na núdzovú linku. V telefonáte v panike povedala, že potrebuje pomoc – a že jej matka strieľala na ňu aj jej sestru. Sharon neskôr zomrela v nemocnici.

Porotcovia, ktorí počuli Sharonovo volanie počas dvojtýždňového súdneho procesu, boli tak traumatizovaní, že po procese požiadali o terapeutickú starostlivosť.

(Zdroj: Fairfax County Circuit Court)

Vraj chcela zabiť aj seba

Youngbloodová policajtom povedala, že po zdĺhavom boji o opatrovníctvo plánovala zabiť ich aj seba. Hneď po výstrele zavolala svojmu bývalému manželovi Ronovi Youngbloodovi. Kričala do telefónu, že ho nenávidí a že zastrelila svoje deti.

Matka dvoch detí sa na súde označila za „dobrú matku“. Povedala, že v čase činu sa jej „niečo stalo“ v mozgu a „počula hlasy“: „Neviem si to vysvetliť, niečo mi vybuchlo v hlave,“ povedala počas 30-minútovej reči o jej dievčatách a ťažkostiach, ktoré mala pri výchove detí.

Youngbloodová na súde tvrdila, že bola nepríčetná, čo porota odmietla. Odporúčali pre ňu 78 rokov väzenia. Ďalším poľahčujúcim faktorom bolo podľa rozsudku to, že vrahyňa vyrastala v chudobe, ako dieťa bola fyzicky a sexuálne zneužívaná a ako tínedžerka sa začala venovať prostitúcii, aby uživila svoju staršiu dcéru.