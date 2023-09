Maďarsko už nebude prijímať kritiku USA v otázkach demokracie, uviedol minister Szijjártó

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Szijjártó o tom hovoril v reakcii na otázky novinárov na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom diplomacie Severného Macedónska Bujarom Osmanim. Šéf maďarskej diplomacie členom administratívy USA odkázal, že Maďarsko odteraz nechce od Američanov počuť o tom, ako v Maďarsku funguje demokracia, ako fungujú inštitúcie, a ani o otázkach právneho štátu.

Urovnanie situácie na Blízkom východe

Vylúčenie Donalda Trumpa by podľa Szijjártóa bola veľmi zlá správa, pretože sa mu dá dôverovať v spojitosti s nastolením mieru, keďže bol ako jediný v posledných desaťročiach úspešný pri urovnaní situácie na Blízkom východe. "Myslím si, že sa oprávnene domnievame, že ak by bol Donald Trump prezidentom Spojených štátov, potom by veľmi rýchlo nastal mier v našom susedstve. Sme tiež presvedčení, že ak by Trump zostal prezidentom USA, táto vojna by nevypukla," povedal maďarský minister.