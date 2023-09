Médiá špekulujú o zmene na ministerstve zahraničných vecí! Šéfkou diplomacie bude Slotová

Hanke Bruinsová Slotová (Zdroj: Twitter/ Hanke Bruins Slot)

Bruinsovú Slotovú navrhla v pondelok jej strana Kresťanskodemokratická výzva (CDA). Potvrdenie tejto nominácie sa očakáva v priebehu pondelka. "Ako veteránka z Afganistanu a ministerka, ktorá je zodpovedná za vojenské spravodajstvo a bezpečnosť, je Hanke viac než vhodná na tento posun na ministerstvo zahraničných vecí," uviedol šéf CDA Henri Bontenbal. Bruinsová Slotová slúžila v holandskej armáde a bola nasadená v Afganistane. Ako šéfka diplomacie sa bude úzko spolupracovať na holandskej podpore pre Ukrajinu.

Zmena aj na poste eurokomisár

Hoekstra odstúpil po tom, ako ho vláda nominovala na post eurokomisára. V exekutíve EÚ by mal nahradiť Fransa Timmermansa, ktorý sa rozhodol pre návrat do domácej politiky. V novembrových parlamentných voľbách sa chce ako líder spoločnej kandidátky svojej Strany práce a Zelených uchádzať o post premiéra. Bruinsová Slotová je v súčasnosti ministerkou vnútra v dosluhujúcej vláde odchádzajúceho premiéra Marka Rutteho. Jeho kabinet zostane pri moci do vytvorenie novej koalície po parlamentných voľbách 22. novembra.

Hoci by sa mnohým mohlo zdať, že holandská ministerka vnútra Hanke Bruinsová Slotová by mohla mať niečo s bývalý poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SNS Jánom Slotom, nie je tomu tak. V skutočnosti ide len o zhodu priezvisk pri vyskloňovanom mene ministerky.

Začal sa proces v korupčnej kauze s exšéfom SNS Jánom Slotom (Zdroj: FOTO TASR/Lukáš Mužla)