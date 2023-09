Súd uložil českému ostreľovačovi 21 rokov väzenia za smrť štyroch ľudí na Ukrajine

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Súd dnes uložil 21 rokov väzenia utečenému Alojzovi Polákovi, ktorý bojoval na Ukrajine v radoch separatistov. Podľa neprávoplatného verdiktu usmrtil muž z Brna ako ostreľovač najmenej štyroch príslušníkov ukrajinských vládnych jednotiek. Prokurátor pre neho žiadal 25 rokov za mrežami. Obhajca poukazoval na to, že muž už zrejme nežije, a proti rozsudku sa okamžite odvolal.

Pražský mestský súd riešil prípad po zásahu odvolacieho senátu už tretíkrát, aj tentoraz v Poliakovej neprítomnosti. Muža znovu zistil vinným z teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. V predchádzajúcich hlavných pojednávaniach ho zakaždým potrestal 20 rokmi väzenia, vtedy ale nebolo súčasťou výroku o vine aj usmrtenie ľudí. Obžaloba totiž v tomto ohľade vychádzala najmä z Polákovho facebookového statusu, v ktorom sám uviedol, že má na pažbe štyri zárezy. Podľa súdu to nebol dostatočný dôkaz. Až teraz obžalobu podporilo odborné vojenské vyjadrenie.

"Dôkazy už sú teraz také, že sme pána Poliaka uznali vinným v celom rozsahu," uviedla predsedníčka súdneho senátu Hana Chaloupková. Autor vyjadrenia Otakar Foltýn - bývalý náčelník Vojenskej polície a súčasný zamestnanec vojenskej kancelárie Pražského hradu - dnes vypovedal, že obžalovaný sa v danej dobe a mieste jednoznačne zúčastnil bojov na strane separatistov. Svoje vyjadrenie expert založil na skúmaní metaúdajov z fotografií.

Nechal sa vyzbrojiť a začal plniť vojenské úlohy

Pripustil, že Poliak na rozdiel od iných menej opatrných separatistov pomerne dôsledne dodržiaval zásady operačnej bezpečnosti, takže v jeho prípade bola geolokácia veľmi ťažká, ale možná. Poliak podľa prokurátora Marka Bodláka odišiel v decembri 2016 z Prahy na územie ovládané vojensky organizovanými jednotkami takzvanej Doneckej ľudovej republiky. Nechal sa vyzbrojiť a začal plniť vojenské úlohy. Aktívne sa tiež zapojil do bojov proti ukrajinským vládnym jednotkám v radoch takzvanej republikánskej gardy. Najprv pôsobil ako ostreľovač, neskôr ako veliteľ čaty.

Konflikt v Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré ležia na východe Ukrajiny, vypukol na jar 2014. Proruskí separatisti vyhlásili samozvané štáty, Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku. Ukrajina a Západ obviňovali z vojenskej podpory separatistov Rusko, Moskva to dlho popierala. Vlani vo februári potom ruská armáda vtrhla na Ukrajinu a separatisti bojujú po jej boku.