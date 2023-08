Kňaza, ktorý kritizoval ruskú inváziu, odsúdili na trojročné väzenie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ruská pravoslávna cirkev na čele s patriarchom Kirillom inváziu podporuje a často ju dokonca vykresľuje v náboženskom duchu. Niektorí duchovní však s inváziou Moskvy nesúhlasia. Jedným z nich bol aj Kurmojarov, ktorý na platforme YouTube prevádzkoval kanál s názvom "Pravoslávna virtuálna farnosť". Ruské úrady ho obvinili pre zverejnenie "niekoľko videí s falošnými informáciami", ktoré sa týkali ruskej armády.

Vo videu z 12. marca povedal, že tí, ktorí rozpútajú agresiu, nepôjdu do neba a že v tomto prípade to nebola Ukrajina, kto zaútočil na Rusko, ale naopak. Ruský súd vo štvrtok informoval, že kňaz "plne priznal svoju vinu a (čin) oľutoval". Trojročný trest si má odpykať v nápravnom zariadení s bežným režimom, ďalšie dva roky bude mať zákaz čokoľvek zverejňovať na internete.

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International uvádza, že ruská pravoslávna cirkev Kurmojarova vylúčila zo svojich radov už v apríli 2022. Kurmojarov až do roku 2018 pôsobil ako kňaz na Ukrajine vo Vinnyckej oblasti. Do Ruska odišiel, pretože ho zatkla a vypočúvala polícia a tajná služba SBU. Kňaz podľa BBC nesúhlasil so zákazom nosenia kontroverznej oranžovo čiernej stuhy svätého Juraja a považoval to za potláčanie slobody prejavu.

Moskva dlhodobo bezprecedentne zasahuje voči všetkým opozičným aktivitám v krajine. Situácia sa ešte viac pritvrdila po vlaňajšej februárovej invázii na Ukrajine. Väčšina opozičných predstaviteľov z Ruska buď utiekla alebo je za mrežami. Zadržané boli aj tisíce bežných Rusov, ktorí protestovali proti invázii.