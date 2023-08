Našich susedov čaká cez víkend búrlivé počasie: Niekde sa ochladí až o 15 stupňov

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA - Stabilné slnečné počasie v Česku ukončí počas nasledujúceho víkendu výrazný studený front, ktorý do ČR príde už počas piatka. Meteorológovia varujú pred silnými búrkami, krúpami, nárazmi vetra a prívalovým dažďom. Na niektorých miestach klesne teplota zo soboty na nedeľu až o 15 stupňov Celzia. Uviedol to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa v Prahe.

"V piatok 25. augusta popoludní, večer a v noci na sobotu 26. augusta sa vyskytnú najprv v severozápadnej polovici Čiech, neskôr aj na zvyšnom území miestami veľmi silné búrky sprevádzané krúpami väčšími než tri centimetre, nárazmi vetra okolo 90 km/h a prívalovými zrážkami okolo 40 milimetrov," uvádzajú vo výstrahe meteorológovia.

V sobotu potom ČHMÚ očakáva miestami veľmi silné búrky v neskorších popoludňajších hodinách, večer a v noci na nedeľu. Na severozápade Čiech bude ich intenzita slabšia. Vzhľadom na očakávaný výskyt prívalových zrážok sa môžu vyskytnúť lokálne prívalové povodne. Prekročiť prvý povodňový stupeň môžu najmä toky na Vysočine, v Juhočeskom a Pardubickom kraji.

Ešte v piatok popoludní budú teploty v nižších a stredných polohách presahovať 30 stupňov. Vzhľadom na to zostáva v platnosti aj výstraha pred nebezpečenstvom vzniku požiarov. To sa počas víkendu vďaka zrážkam zníži. V súvislosti s teplotami upozornil ČHMÚ na to, že medzi sobotou a nedeľou klesne na niektorých miestach o desať až 15 stupňov Celzia. Podľa českých meteorológov nie je isté, kde a kedy sa vytvoria búrky, ktoré do ČR v nasledujúcich hodinách a dňoch prinesie zvlnený studený front.