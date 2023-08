Streľba v motorkárskom bare: V Kalifornii prišli o život štyria ľudia

Hovorca The Orange County po streľbe v bare. (Zdroj: SITA/Leonard Ortiz/The Orange County Register via AP)

LOS ANGELES - Štyria ľudia vrátane útočníka zahynuli a päť ďalších utrpelo zranenia v stredu pri streľbe v bare v americkom štáte Kalifornia. Uviedla to miestna polícia, informujeme podľa správ agentúr AFP a AP.

Strieľalo sa približne o 19.00 h v bare Cook's Corner, ktorý je obľúbený medzi motorkármi, asi 72 kilometrov juhovýchodne od Los Angeles. "Na mieste činu boli potvrdení štyria mŕtvi vrátane strelca... Šesť ľudí bolo prevezených do nemocnice, päť so strelnými zraneniami," oznámila polícia v okrese Orange na juhu Kalifornie. Dodala, že do prestrelky sa dostali aj policajti, zranenia neutrpeli. Ďalšie podrobnosti neposkytla. Denník Orange County Register s odvolaním na svoje zdroje napísal, že incident mal vyvolať domáci spor. Dodal, že strelec bol bývalý policajt.

