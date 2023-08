Chlapec padal z útesu desiatky metrov: Stáli pri ňom všetci svätí! Doživotné následky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Chlapec skončil s deviatimi zlomenými stavcami, prasknutou slezinou, poškodenými pľúcami, otrasom mozgu, zlomenou rukou a vykĺbeným prstom. „Sadol som si do drepu a držal som sa kameňa. Mal som na ňom len jednu ruku,“ opísal chlapec. „Nedržal som sa dobre. Nejako ma to tlačilo dole. Stratil som zovretie a začal som klesať.“ Zraneného dve hodiny zlaňovali desiatky záchranárov, píše The Guardian. „Členovia tímu vykonali záchranu pomocou technického lana pod vysokým uhlom a dokázali ho bezpečne vytiahnuť,“ uviedla vo vyhlásení služba národného parku. Chlapec si pamätá len to, ako sa na chvíľku zobudil v helikoptére a tiež v sanitke.

V Grand Canyone bol so svojou mamou, s ktorou prišli zo Severnej Dakoty a chceli navštíviť viaceré národné parky. Chlapcov otec Brian Kauffman bol v čase, keď sa o nešťastí dozvedel, doma. „Máme šťastie, že naše dieťa privezieme domov v aute na sedadle a nie v rakve,“ povedal. „Sme nesmierne vďační za prácu všetkých. Dve hodiny sú v takejto situácii večnosť.“ Podľa informácií je zdravotný stav chlapca lepší a cez víkend ho prepustili domov.