Pozor na cestovné doklady: TÁTO rodina za ne zacvakala navyše šialenú sumu! Dôvodom bola pre mnohých úplná malichernosť

Do tohto raja v Phukete mali letieť (Zdroj: Getty Images)

Suzanne Senior sa veľmi tešila na dovolenku v thajskom Phukete. Z rodinnej kasy na ňu prasklo sedemtisíc libier! Keď sa však s manželom Stevenom, dcérou Bethany a jej priateľom na letisku prihlásili na svoj let, úradník za pultom si všimol maličkú trhlinu na stránke dcérinho pasu. Odmietol prijať poškodený dokument. To znamenalo, že Bethany nemôže letieť s ostatnými! Bethanin priateľ odcestoval do Thajska sám, ostatní traja však zostali bezradní na letisku. V zúfalej túžbe užiť si leto v zahraničí sa mama Suzanne obrátila na prepážku inej leteckej spoločnosti a zaplatila značnú sumu, aby rodina mohla ísť na vysnívanú dovolenku. Tentoraz však nie do Thajska, ale do Turecka. Personál im pre malé poškodenie pasu nerobil nijaké problémy, mohli odletieť v ten istý deň.

Suzanne pre večerník Manchester Evening News uviedla: "Boli sme úplne zničení. Plánovali sme vidieť slony, ostrovy, všetko. Na tú dovolenku sme sa tešili dvanásť mesiacov. Mala som skutočne šťastie, že keď som prešla k ďalšiemu pultu na letisku, mohla som pre nás troch rezervovať ďalšiu dovolenku. Nie každý je v takej situácii, iní by sa možno museli vrátiť domov. Nikto z nás si poškodenie v Bethaninom pase vôbec nevšimol. Mnohí ľudia reagovali, že to podľa nich nie je nič vážne. Na stránke bolo maličké milimetrové natrhnutie a nie je ani isté, či si to spôsobila sama. Nechápeme, prečo jej nedovolili letieť do Thajska."

(Zdroj: Getty Images)

ak ho nemôžete použiť ako preukaz totožnosti. Malé opotrebovanie by nemalo na letisku spôsobiť žiadne problémy, no ak dôjde k poškodeniu osobných údajov alebo stránok pre pečiatky a zápisy, úradníci vám môžu zabrániť v cestovaní. To sa udeje, ak sú osobné údaje nečitateľné alebo sa laminát odlupuje zo stránky s osobnými údajmi, ak je poškodená alebo zmenená farba pasu spôsobená rozliatou vodou, chemikáliou alebo atramentom, ak sú stránky natrhnuté, roztrhnuté, chýbajúce či oddelené alebo sú na nich stopy po psích zuboch.

Rodina teda vysolila ďalších päťtisíc libier, aby mohli odcestovať do Turecka. Dovolenku si napokon užili, Suzanne však ostali v peňaženke thajské bahty v hodnote tritisíc libier, ktoré nemôže použiť. Povedala, že sa pokúsi získať za ne libry späť prostredníctvom poistenia. "Bolo to ako nočná mora. Úprimne, to by človek neveril," dodala rozčúlená matka. A čo vy, priatelia? Máte cestovné doklady absolútne v poriadku?