Turisti zažili v Chorvátsku nepríjemný šok: Zjedli pol mora a potom plakali nad rekordným účtom

Mladá turistka Teona z New Yorku zverejnila na TikToku a Instagrame svoje nepríjemné prekvapenie na ostrove Hvar. Podľa jej slov je povolaním blogerka, ktorá píše o móde, kráse a cestovaní. Ubytovanie na Hvare, ako aj samotný ostrov si pochvaľovala a zverejnila pozitívne hodnotenie. "Mesto je krásne. A Jadranské more je nádherne modré,“ napísala. Okrem Hvaru navštívila aj Korčulu a Dubrovník.

Vo štvrtok zverejnila Teona na populárnej sociálnej sieti fotku účtu z konca júla. Spolu s priateľmi navštívila jednu z najprestížnejších hvarských reštaurácií. So svojou spoločnosťou jedla čierne rizoto, sépie, vyprážanú chobotnicu, rybí brodet (dusené plody mora), kapitánsky drink a popíjali aj grécke víno a minerálku. Couvert bol v cene. Jedlo všetci chválili ako výborné. No účet vo výške viac ako 402 eur im vyrazil dych.

Cena bola podľa niektorých naozaj prehnaná

"To sa stane, keď prijmete, čo vám odporúča čašník. Opýtal sa nás, akí sme hladní a my sme povedali, že nie priveľmi. Zaujímalo by ma, aký by bol účet, ak by sme povedali, že sme naozaj hladní." Niektorí používatelia sociálnych médií s ňou súhlasili, že cena bola prehnaná, no našli sa aj takí, ktorí ju kritizovali. "Sadli ste si uprostred sezóny do vychytenej reštaurácie v lukratívnej lokalite, vyjedli ste pol mora a potom vás prekvapil účet?" Ďalší dodali, že ešte nikdy nevošli do reštaurácie bez toho, aby si vopred nepozreli cenník. "To, čo ste zjedli a vypili, nemá hodnotu ani 50 eur," uzavrel istý turista.