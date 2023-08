Stará mama nechala dieťa osem hodín v aute: To v príšerných horúčavách zomrelo

Stará matka nechala malú Chyasiu Evansovú osem hodín zatvorenú v aute. (Zdroj: nbcnewyork.com/screenshot)

NEW YORK - Na Long Islande (USA) zomrelo 14-mesačné dievčatko. Babička ho zabudla odviezť do škôlky a potom ho nechala osem hodín v aute. Smrť je momentálne predmetom vyšetrovania. Nebolo podané žiadne trestné oznámenie.

Mestská polícia v Suffolku uviedla, že 54-ročná stará mama zabudla v pondelok vyložiť svoju vnučku Chyasiu Evansovú do škôlky. Namiesto toho išla do práce so 14-mesačným dieťaťom na zadnom sedadle a nechala ho v aute. Keď chcela asi po ôsmich hodinách vyzdvihnúť dievčatko zo škôlky, zbadala dieťa v autosedačke.

Dievčatko previezli do zdravotného strediska Saint Catherine of Siena v Smithtowne, kde ju vyhlásili za mŕtvu. Smrť je momentálne v štádiu vyšetrovania a nebolo vznesené žiadne trestné oznámenie. V čase incidentu bola teplota na mieste okolo 28 stupňov.

Parkovacie miesto v Smithtowne, kde dievča zomrelo, lemovali plyšové hračky a zapálené sviečky. Jej matka, Jessica Watkinsová, zvierala v náručí hračku Elma. „Viem, že budeš mojím anjelom strážnym a milujem ťa, kým sa znova nestretneme,“ povedala Watkinsová.

V Spojených štátoch každý rok zomrie v autách takmer 40 opustených detí

Podľa ministerstva dopravy USA každý rok zomiera asi 40 detí na úpal v Spojených štátoch po tom, čo boli ponechané alebo zamknuté v autách. Väčšina z týchto prípadov nastáva vtedy, keď zodpovedná osoba zabudne, že vo vozidle má dieťa.