Fidesz ignoroval schôdzu parlamentu k vstupu Švédska do NATO

Viktor Orbán na summite NATO (Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin)

BUDAPEŠŤ — Poslanci parlamentnej frakcie maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP sa v pondelok nezúčastnili na mimoriadnej schôdzi Národného zhromaždenia zvolanej 49 opozičnými poslancami. Uviedol to server 444.hu, podľa ktorého mala byť hlavnou témou rokovania ratifikácia vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Vzhľadom na pondelkový bojkot bude možné o tejto otázke podľa servera hlasovať najskôr až začiatkom septembra, teda v prvý deň riadnej parlamentnej schôdze, pokiaľ dovtedy samotný Fidesz neiniciuje ďalšiu mimoriadnu schôdzu.

Archívne video

Pellegrini reaguje na slová maďarského premiéra Orbána o odtrhnutom území (Zdroj: Hlas-SD)

Vstup Švédska do NATO musí ratifikovať všetkých 31 členských krajín, zatiaľ tak neurobili len Maďarsko a Turecko. Ratifikáciu vstupu Švédska do NATO predložila maďarská vláda zákonodarnému zboru pred vyše rokom. Predseda zahraničného výboru parlamentu z Fideszu Zsolt Németh minulý pondelok (24. 7.) povedal, že súvisiace rokovania s Tureckom sa začnú už teraz. Podľa jeho slov sa 1. októbra zíde Veľké národné zhromaždenie Turecka, ktoré má v úmysle zahrnúť ratifikáciu vstupu Švédska do NATO medzi priority programu zasadnutia po 1. októbri. Maďarský parlament pritom začne pracovať už v polovici septembra.

(Zdroj: SITA/Kenzo Tribouillard, Pool via A)

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg 10. júla – krátko pred začiatkom summitu NATO vo Vilniuse – oznámil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podporuje vstup Švédska do Aliancie a čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie tureckému parlamentu.

Erdogan však následne uviedol, že Turecko neratifikuje vstup Švédska do NATO skôr než v októbri. Zároveň zopakoval, že Švédsko musí medzitým postupovať rázne voči terorizmu, ako sa k tomu zaviazalo v rámci dohody s tureckou stranou.