České cestovky nedali dovolenkárom na výber: Na Rodos odlietali s obavami! Otrasné zážitky aj prepadnuté peniaze

(Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris)

PRAHA/RODOS – Na požiarmi zmietaný Rodos ísť nechceli, cestovné kancelárie im ale nedali na výber. Reč je o českých turistoch, ktorí mali dopredu rezervované dovolenky na gréckom ostrove, no udalosti posledných dní a rozsiahle požiare ich plány na poslednú chvíľu zmenili a do Grécka sa im veľmi nechcelo. Cestovky im však v súvislosti so zrušením zájazdov v ústrety vyjsť nechceli. Nasledovali katastrofické scenáre.

Archívne video: Pozrite si prvé reakcie dovolenkárov, ktorých evakuovali z požiarmi zasiahnutého Rodosu​​​​​​​

Pozrite si prvé reakcie dovolenkárov, ktorých evakuovali z požiarmi zasiahnutého Rodosu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

S obavami odlietal na Rodos aj Martin z Jičínska. Informuje o tom český portál cnn.iprima.cz. Zástupcovia cestovnej kancelárie, ktorej služby muž využil, ho však uisťovali, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo. A to dokonca opakovane. Čech tak odcestoval a až na mieste zistil, že realita je úplne iná. „Naložili nás do autobusu, čakali sme v ňom asi hodinu a pol a potom nám povedali, že ho musíme opustiť, a nakladali nás do druhého, že nás odvezú na iný hotel, ten náš bol jednoducho evakuovaný,“ opísal, čo sa dialo hneď po prílete.

(Zdroj: Getty Images)

To ešte netušil, čo bude nasledovať. Spomínané náhradné ubytovanie sa totiž na míle vzďaľovalo tomu, čo si väčšina ľudí pod pojmom „hotel na dovolenke“ predstaví. „Sme sa tam vyspali, niekto na zemi, zháňali sme kartóny, pretože bola studená, takže sme ležali aspoň na nich,“ uviedol. Na druhý deň im delegátka oznámila, že ich hotel je k dispozícii a nehrozí im žiadne nebezpečenstvo. Nasledoval tak znova presun autobusom do "ich" hotela, tam však prišla studená sprcha. „Vyšla pani, ktorá to mala na starosti a povedala, že tam nemáme čo robiť a bude sa zase evakuovať,“ pokračoval nešťastný turista. Jeho "dovolenka" mala nakoniec krátke trvanie. Následne sa totiž dostal do evakuačného centra a odletel domov.

(Zdroj: Getty Images)

Prípadov má byť viac

Nemá ísť pritom o výnimočnú situáciu. Portál tvrdí, že podobných prípadov je viac. Obavy z cesty na Rodos mala aj Lucia, klientka cestovky Čedok. Tá jej mala preto najskôr ponúknuť namiesto Grécka oddych v Turecku. Žena ponuku prijala a počítala s ňou. Potom však dostala od cestovnej kancelárie správu, že jej cesta na Rados sa realizuje bez zmeny. Žena však namietala, že na gréckom ostrove sú požiare a letieť tam nechce. Cestovka jej mala odpovedať, že v takom prípade jej prepadne celá suma zaplatená za dovolenku a ako alternatívu jej ponúkli kúpu iného zájazdu. „Budeme s klientmi, ktorých sa zmena dovolenky alebo situácia na mieste dotkla, konať tak, aby sme im ponúkli nejakú kompenzáciu,“ uviedla cestovná kancelária Čedok.