Kruté vyjadrenie premiéra Orbána, Slovensko označil za ODTRHNUTÉ územie

Premiér Maďarska Viktor Orbán bol počas posledného víkendu na oficiálnej návšteve Rumunska. V prejave na Bálványosovej letnej univerzite v Băile Tușnad okrem tradičných slov o prehĺbení bilaterálnej spolupráce a užších väzieb vo viacerých odvetviach, Slovákom neuniklo, že nás označil za odtrhnuté územie. Orbán kritizoval maďarskú menšinu žijúcu na Slovensku, že sa nie je schopná prehlasovať do slovenského parlamentu. Podľa dostupných údajov žije na území Slovenskej republiky zhruba desať percent maďarskej menšiny.

Medzi riadkami o kritike maďarských politikov Orbán použil slovné spojenie "odtrhnuté územie", ktorým myslel Slovenskú republiku. "Ak niekto chce pracovať pre vlasť na odtrhnutých územiach, na to treba viac," povedal Orbán s tým, že Maďari nemôžu tvrdiť, že sa nedokážu zorganizovať vinou Slovákov. "Oni určite robia svoje, ale to je súčasť života," dodal.

Reakcie

Všimol si to aj umelec a slovenský architekt Bohuslav Kraus, ktorý na sociálnej sieti pripomenul ešte situáciu z predošlého roku. "Keď sa minulý rok u nás vysvetľovalo napadnutie Ukrajiny Ruskom na príklade robenia si nárokov na južné Slovensko zo strany Maďarska, veľa ľudí sa ohradilo, že to je príliš silná metafora. A tu sa zrazu človek od premiéra susedného štátu dozvie, že žije na odtrhnutom území," citoval blogera a vedúceho kvalitatívneho výskumu v NMS Slovensko Mikuláša Hanesa.

Okrem toho Kraus uverejnil aj vyjadrenie slovenského historika, docenta Antona Hruboňa, ktorý vyučuje moderné slovenské a európske dejiny na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ten dokonca upozornil, že Maďari len vyčkávajú a chytia sa prvej možnosti na úpravu Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920. Zmluvou boli potvrdené hranice Maďarska s Rakúskom, Československom, Rumunskom a Juhosláviou. Maďarsko uznalo úplnú nezávislosť Československa, vrátane Podkarpatskej Rusi.

"Stratené, odtrhnuté, prinavrátené, oslobodené... Maďarskí nacionalisti chorí na revizionizmus nikdy svoj jazyk nezmenia. Nestrieľajú slepými a myslia to autenticky vážne. Parížska mierová zmluva je pre nich len intermezzo a využijú prvú možnosť jej korektúry," vyjadril sa.

Premiér Orbán to svojimi vyjadreniami "o odtrhnutom Slovensku" prehnal, tvrdí Danko

Maďarský premiér Viktor Orbán to svojimi vyjadreniami "o odtrhnutom Slovensku" prehnal. Uviedol to predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. "Verím, že to boli slová v emóciách. Hoci tak skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať," podotkol.

"Som presvedčený, že by Slovensko malo robiť reformy ako Maďarsko, ale hranice sú pre nás sväté a nemenné," povedal Danko. Dodal, že Slovensko nesmie zabudnúť na obdobie maďarizácie či mnohé obete, ktoré bojovali za zvrchovanosť a suverenitu Slovenska. "Máme Slovenskú republiku a okolie do nás kope, pretože máme slabú vládu," skonštatoval.

Hlas-SD ostro odsudzuje vyjadrenia maďarského premiéra Orbána o Slovensku

Mimoparlamentný Hlas-SD ostro odsudzuje vyjadrenia maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý označil vo svojom verejnom vystúpení Slovensko za "odtrhnuté územie". TASR o tom informovala strana. Takáto rétorika je podľa strany neprijateľná a spochybňuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky. V kontexte rusko-ukrajinského konfliktu to vytvára nebezpečný precedens.

"Vyjadrenia Viktora Orbána sú dôkazom, že Slovensko sa potáca v bezvládí celé tri roky a národnoštátny záujem nie je schopná brániť ani úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Parlamentné voľby dávajú šancu vytvoriť silnú a v zahraničí rešpektovanú vládu, ktorá svojou politikou obnoví rešpekt voči Slovensku aj na medzinárodnej scéne," skonštatoval Hlas-SD.