Lákadlom pre dovolenkárov sa stáva nové letovisko: Ubytovanie pri mori do dvadsať eur! V tejto destinácii ušetríte

TIRANA – Chorvátskym plážam začína konkurovať iná, úplne nečakaná destinácia. Tamojšie pláže rok čo rok navštevuje viac turistov a krásam nového letoviska sa mimo každoročných turistov začínajú pomaly oddávať už aj samotní Chorváti. Jedným z dôvodov je silná inflácia, ktorej účinky vytlačili ceny ubytovania či stravy pri „slovenskom mori“ do závratných výšin. Chorvátski novinári sa preto rozhodli zistiť, na koľko by mohla bežného turistu vyjsť dovolenka v slnkom zaliatom Albánsku.

archívne video

Ako informuje chorvátsky portál Jutarnji, novým turistickým rajom v Európe sa pomaly, ale isto stáva nenápadné Albánsko. Pre lacnú dovolenku na pieskovej pláži pritom nemusíte jazdiť oveľa ďalej. Pokiaľ ste sa tento rok aj vy rozhodli pre dovolenku v Chorvátsku, autom vám cesta potrvá len o pár hodín dlhšie. Už dve hodiny jazdy autom od chorvátskeho Záhrebu si totiž viete nájsť ubytovanie pre dvoch len za 20 eur.

Hitom tohtoročnej dovolenky sa tak stali napríklad prímorské mestá Drač, Ksamil a Saranda v Albánsku. Podľa chorvátskych webov je dnes Albánsko vnímané dokonca ako "Maldivy Európy", v ktorých si dovolenku ako v raji užijete len za pár eur.



Galéria fotiek () Promenáda v letovisku Sarandë

Zdroj: thinkstock

Podľa chorvátskych novinárov by ste tak za ubytovanie v apartmáne pre dve osoby v albánskom meste Drač zaplatili za celý týždeň (1.- 8. augusta) len 208 eur. V prepočte by si tak jedna osoba zaplatila len 14 eur za noc, čo je oproti iným, populárnejším destináciám, výrazný cenový rozdiel. Za ubytovanie v hoteli by ste však nezaplatili oveľa viac. Týždňový pobyt v jednom z Dračských hotelov by vás stál len 252 eur pre dve osoby.

Ubytovanie môže byť ešte lacnejšie! Ušetríte aj na cenách potravín či v reštauráciách

Pri dovolenke v Albánsku by ste napokon ušetrili aj na stravovaní. Za večeru kráľov pozostávajúcu z trojchodového menu v podobe predjedla, hlavného chodu a dezertu s pohárom vína, dobrou kávou a čistou vodou, by ste v albánskych podnikoch nechali len 9 eur na osobu. Pre dobré jedlo dokonca nemusíte chodiť ďaleko, kvalitná obsluha s chutnými jedlami je dostupná aj na miestnych plážach.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Prímorská krajina poteší aj milovníkov morských plodov. Za hody z morských rýb by ste zaplatili len 3,50 eur na jednu porciu, šalát z chobotnice by vás stál len 4 eurá a za chutný dezert by ste priplatili len 1,50 eur navyše.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Pokiaľ sa rozhodnete pre lokálny a pre nás tradičný "fast food", za jednu pizzu by ste v Albánsku v priemere zaplatili len 5 eur. Počas horúcich letných dní vás napokon iste poteší aj fakt, že za jeden kopček zmrzliny by ste zaplatili len necelé euro (90 centov).