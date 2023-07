VIDEO Dráma na mori: Žralok sa zahryzol do člna plného turistov! Vypukla panika a krik

Pozorovanie sardiniek je pre turistov, ktorí navštívia Juhoafrickú republiku, veľkým lákadlom a táto aktivita vrcholí od mája do júla, kedy sa práve v týchto oblastiach milióny malých rýb vydávajú do chladných vôd, aby sa rozmnožovali. Na vlastné oči to chcela vidieť aj Emily Cehrs, ktorá s kamarátmi sadla do člna a spoločne sa vybrali tento fascinujúci úkaz pozorovať.

Zrazu sa im však naskytol pohľad, ktorý neveštil nič dobré. Sardinky sa totiž zomkli do obrannej formácie, známej ako bait ball. Je to ich obrana proti predátorom a veľmi dobre vedeli, prečo tak konajú. Ešte skôr, ako ľudia na člne, totiž spozorovali blížiace sa nebezpečenstvo – žraloka. Ten sa priblížil k členu plného ľudí a zaútočil naň, dokonca sa doňho zahryzol. Čln začal fučať. „Trochu sme sa báli, že sa potopíme, ale našťastie vyfučala len malá časť a nám sa podarilo dostať späť na pobrežie,“ opísala Cehrs. Informuje o tom portál LadBible. Vidieť divoké zviera takto zblízka bolo podľa nej fascinujúce.

Celý incident je zachytený na videu. Z neho je jasné, že útok posádke lode nespôsobil len malé obavy, ale poriadne ju vydesil. Našťastie sa zaobišiel bez zranení.