Je nemožné ovládnuť či obkľúčiť Čínu, tvrdí čínsky vysokopostavený diplomat Wang I

"Rozvoj Číny sa vyznačuje silnou endogénnou dynamikou a dejinnou logikou... je nemožné snažiť sa zmeniť Čínu a ešte viac nemožné ju obkľúčiť či ovládnuť," povedal Wang I 100-ročnému diplomatovi Kissingerovi v Pekingu, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí. Čínsky diplomat zároveň vyzdvihol Kissingerov prínos k obnoveniu americko-čínskych vzťahov. Dodal, že "politika Číny k Spojeným štátom sa vyznačuje vysokou úrovňou kontinuity a dodržiavaním pravidiel nastavených (čínskym prezidentom) Si Ťin-pchingom. Je medzi nimi vzájomný rešpekt, mierové spolunažívanie a spolupráca, pri ktorej obe strany získavajú".

"Politika USA voči Číne potrebuje takú diplomatickú rozvahu, akou sa vyznačuje Kissinger, a politickú guráž, akou bol známy Nixon," podotkol Wang I, pričom odkazoval na bývalého amerického prezidenta Richarda Nixona. Agentúra AFP dodáva, že Kissinger, vtedy americký poradca pre štátnu bezpečnosť, v roku 1971 tajne odletel do Číny, kde mal nadviazať vzťahy s komunistickou Čínou. To vydláždilo cestu prvej oficiálnej návšteve Nixona v Pekingu, ktorý sa snažil uskutočniť prelom v studenej vojne a získať pomoc pri ukončení vietnamskej vojny. Kissinger sa po odchode z funkcie ministra zahraničných vecí venoval obchodnému poradenstvu v súvislosti s Čínou a opakovane upozornil na zmenu rétoriky americkej zahraničnej politiky "z diplomatickej na silovú", dodáva AFP.