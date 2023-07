Chorvátskom sa šíri nebezpečný vírus, VIDEO nakazeného zvieraťa hovorí za všetko

archívne video

Diviaka ako prví spozorovali poľovníci, ktorí boli na bežnej obchôdzke. Podľa ich slov sa musela zvieraťu točiť hlava a malo až priveľmi zreteľné nekoordinované pohyby. Diviak sa dokonca skotúľal do neďalekej trávy pri ceste. Informuje o tom Dnevnik.hr. Pár sekúnd bolo divé zviera akoby v kŕči a potom sa znovu postavilo. Lokalita sa nachádza v okrese Karlovac, kde bolo neskôr objavené na Zrinskej Gore v Sisak-Moslavine ďalšie zviera s podobnými príznakmi.

Slabá úroda

Všetko odpovedá moru ošípaných. Podľa expertov mala vírus do oblasti preniesť voda z rieky Una, ktorá tvorí prírodnú hranicu s Bosnou. "Veľa zvierat sem chodieva piť vodu. Tento rok je slabý na úrodu, preto mi chodia diviaky priamo do záhrady," povedal miestny chovateľ ošípaných. Ďalší poznamenal, že divé svine sa chodievajú jesť kukuricu na polia a potom sa idú napiť z rieky kúsok odtiaľ. "Dnes ráno tu bol z preventívnych dôvodov aj veterinár. Hovoril mi, že v povodí rieky ide o infikovanú oblasť. Chcel sa uistiť, že tam nikto nechodí a keby som zaregistroval niečo zvláštne, mám sa mu ihneď ozvať a nahlásiť to," dodal.

Infikovaná bola veľká oblasť medzi Unou a Kupou, kde sa ešte počas vojny párili diviaky s domácimi ošípanými. "Je to doslova naháňačka. Operujem v tejto oblasti nonstop celý deň. Vidím, ako sem chodia diviaky. Snažím sa tomu zabrániť," hovorí poľovník a chovateľ z Jabukovca. Poľovníci majú stále povolený lov, no v prípade rozšírenia vírusu medzi zvieratami, hrozí jeho zákaz. "Pri vstupe do poľovného revíru sú vozidlá, obuv a čižmy dezinfikované," hovorí Vlado Kireta, predseda Poľovníckeho združenia Sisak-Moslavina. To je však najmenší problém, keď je v maštali už infikované prasa.

Takmer na sto farmách

Predsedníčka Národného krízového štábu pre kontrolu a prevenciu afrického moru ošípaných a riaditeľka Správy veterinárnej medicíny a bezpečnosti potravín Tatjana Karačićová oznámila, že ochorenie bolo potvrdené na 97 farmách v 11 obciach, pričom najviac prevláda v oblastiach troch obcí Vukovarsko-srijemskej župy. Ministerka pôdohospodárstva Marija Vučkovićová uviedla, že odkedy sa v Chorvátsku objavil prvý prípad tohto ochorenia, všetky opatrenia boli zavedené čo najskôr.