Postoj Maďarska a Poľska je absurdný: Vo V4 však budeme spolupracovať, vyhlásil Fiala

PRAHA/ BRUSEL - Spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky je možná, ale rozdiely medzi jej členmi sú a nemožno ich tajiť. V Bruseli to vyhlásil český premiér Petr Fiala s tým, že sa to prejavilo aj na summite EÚ, keď Maďarsko a Poľsko zablokovali závery v oblasti migrácie, informuje spravodajkyňa.

"Spolupráca v mnohých oblastiach je určite možná, ale nemôžeme tajiť a skrývať, že existujú rozdiely – a to sa prejavilo aj dnes," povedal Fiala. Postoj Maďarska a Poľska označil za absurdný. "Chceli sme mať v záveroch nejaké stanovisko k migrácii a nemáme ho tam. Respektíve 25 štátov zdieľa spoločný postoj a dva to odmietli. To určite problém je," vyhlásil český premiér, podľa ktorého to urobili z vnútropolitických dôvodov. Napriek tomu táto časť vyjde vo vyhlásení predsedu Európskej rady.

archívne video Premiéri SR a ČR potvrdili spoločnú reč v témach ako je pomoc Ukrajine, energetika, ale aj konsolidácia verejných financií

V ňom sa tiež uznáva úsilie ČR a ďalších štátov, ktoré prijali veľké množstvo ukrajinských utečencov. Tieto krajiny by mali získať väčšiu finančnú kompenzáciu zo zdrojov EÚ. "Som rád, že sa táto moja veta dostala do záverov, hoci nakoniec pre blokáciu Maďarska a Poľska – čo je skutočne absurdné – je to v tých záveroch, ktoré nie sú prijaté," uviedol predseda českej vlády.

Budú ďalej v tom formáte pokračovať

Napriek nezhodám, ktoré nepovažuje za dobrý signál, chce pokračovať v spolupráci vo V4, ktorej ČR od 1. júla predsedá. "Budeme ďalej v tom formáte pokračovať. Ja som aj kolegom premiérom povedal, že predpokladáme ďalšie stretnutie (premiérov) až potom, ako sa uskutočnia voľby na Slovensku a v Poľsku," spresnil Fiala. Dodal, že spolupráca na iných úrovniach bude medzitým plynule pokračovať.

Zdôraznil, že sa snaží presadzovať zahraničnú a európsku politiku postavenú na mnohostrannej spolupráci a vytváraní účinných koalícií. Nesústredí sa len na jeden formát, akým je napríklad Vyšehradská štvorka. "Neznamená to, že Vyšehradskú štvorku, ktorá má za sebou mnoho úspechov, hádžeme za hlavu. Ale keď sa pozriete na naše výsledky, sú dané múdrou, racionálnou, pragmatickou zahranično-európskou politikou našej vlády," vyhlásil Fiala. Vďaka vytváraniu rôznych typov koalícii je podľa neho Česko schopné presadzovať v Európe svoje národné záujmy.