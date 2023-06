Svetovým financiám strelili do kolena: Dlhoročný systém úplne zlyhal! Nové riešenia budú lídri krajín hľadať v Paríži...

PARÍŽ – Už tento týždeň sa vo francúzskom hlavnom meste odohrá summit svetových lídrov krajín. Ich hlavným cieľom má byť predstava nového systému financovania na ochranu rozvojových krajín pred dopadmi klimatických zmien. Na summite budú diskutovať veľký hráči svetovej politiky, ako Ursula von der Leyen, šéf OSN Antonio Gutteres, či čínsky premiér Li Čchiang. Celé dianie by sa nezaobišlo ani bez reprezentácie Spojených štátov, ktoré bude zastupovať ministerka financií Spojených štátov Janet Yellen.

Už tento štvrtok sa vo Francúzsku stretne 50 lídrov krajín, ktorých úlohou je zriadiť takzvaný „nový konsenzus“ o globálnom finančnom systéme, informoval portál Euractiv. Jeho cieľom je riešenie chudoby, globálneho otepľovania a otázky ničenia prírody. Až 52 rozvojových krajín sa aj naďalej nachádza v dlhovej tiesni alebo jej blízkosti. Finančný systém, ktorý bol nastavený už pred viac, ako 70 rokmi tak podľa šéfa OSN Antonia Guterrsa z väčšej časti zlyhal.

Svetová banka tak v kontexte tohto diania plánuje navýšiť svoju úverovú kapacitu až o 50 miliard dolárov v priebehu krátkych 10 rokov. Ďalším z krokov má byť aj presun miliárd dolárov z dnes už zbytočných dotácií na fosílne palivá, poľnohospodárstvo či rybolov.

Zlé svedomie z presunu emisií? Splniť by sa mali nenaplnené sľuby...

Jedným z podstatných faktorov, ktoré si tento summit kladie za cieľ je naplnenie dnes už existujúcich sľubov, ktoré vyspelejšie krajiny nedokázali splniť ani v priebehu dlhých rokov. Jedným z nich je aj nesplnený záväzok, ktorý mal pomôcť rozvojovým krajinám znížiť emisnú stopu do už do roku 2020.

Na summite sa objaví aj čínsky premiér Li Čchiang, šéfka vedúcej komisie Ursula von der Leyen či členka Bidenhovho kabinetu a zároveň ministerka financií Spojených štátov Janet Yellen. Reforma by mala byť podľa krajín skupiny V20 dokončenou najneskôr do roku 2030. Práve krajiny V20 patria medzi tie, ktoré sú najviac ohrozené klimatickou krízou. „Ak začneme tieto veci robiť v roku 2030, bude to oveľa drahšie a kompromisy budú oveľa prudšie,“ povedala globálna líderka a finančná poradkyňa skupiny V20 Sara Jane Ahmed.

Svetové mocnosti neboli od cieľa obmedziť globálne otepľovanie na úrovni 1,5°C nikdy ďalej. Jedným z dôvodov je aj sústredenie sa na globálne krízy, ako vojna na Ukrajine, pandémia Covid-19, či dnes už relatívne zvládnutá situácia spojená s infláciou a nestabilnými cenami na energetickom trhu. Rozvojové krajiny budú na nadchádzajúcom summite žiadať o navýšenie dostupných zdrojov, no súčasne aj nové strategické plánovanie pri poskytovaní úverov.