Ozbrojené potýčky v Predjordánsku si vyžiadali šesť obetí: V krajine je mimoriadne výbušná situácia

Podľa izraelských vojenských zdrojov 21-ročný Palestínčan pred streľbou ohrozoval izraelských vojakov hliadkujúcich pozdĺž rýchlostnej cesty neďaleko mesta Betlehem hádzaním zápalných fliaš. Izraelskí vojaci reagovali streľbou ostrými nábojmi. Palestínska agentúra WAFA informovala, že mladík prišiel o život počas ozbrojených potýčok s izraelskými vojakmi. Situácia v Predjordánsku bola v pondelok mimoriadne výbušná: izraelská armáda totiž už v skorých ranných hodinách vtrhla do utečeneckého tábora Džanín, aby tam zatkla dvoch hľadaných militantov, pričom však narazila na zúrivý odpor.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Majdi Mohammed

Najväčšie boje v militarizovanom utečeneckom tábore

Palestínski ozbrojenci tvrdili, že zaútočili na izraelské obrnené vozidlá rozličnými výbušnými zariadeniami, pričom niekoľko z nich znefunkčnili. Posádky viacerých z nich sa pre následnú prestrelku nemohli dostať do bezpečia. Izraelská armáda im preto na pomoc vyslala bojové vrtuľníky. Išlo o prvé takéto použitie vrtuľníka na okupovanom Západnom brehu od druhého palestínskeho povstania - intifády - pred približne 20 rokmi, informovali izraelské médiá. Vysoko militarizovaný utečenecký tábor Džanín bol v tom čase svedkom najväčších bojov.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Majdi Mohammed

Denník The Times of Israel (TOI) doplnil, že miestna bunka palestínskeho Islamského džihádu uviedla, že jej bojovníci spustili paľbu na jeden z izraelských bojových vrtuľníkov, ktorý vypálil rakety na palestínskych ozbrojencov v snahe "vyčistiť oblasť". Ostatné izraelské bezpečnostné sily pracovali na vyslobodení uviaznutých vozidiel.

Podozriví z útoku boli zastrelení

Izraelská armáda potvrdila, že palestínska streľba spôsobila menšie poškodenie chvostového rotora vrtuľníka. Intenzívne ozbrojené potýčky v Džaníne trvali podľa palestínskej strany približne desať hodín. Smrteľne postrelených bolo šesť Palestínčanov a osem izraelských vojakov bolo zranených. V pondelok večer boli ďalší dvaja izraelskí vojaci zranení pri údajnom útoku autom, ku ktorému došlo západne od Džanínu. Dvaja Palestínčania podozriví z tohto útoku boli postrelení. Medzi palestínskymi obeťami pondelkových potýčok v Predjordánsku sú aj najmenej traja radikáli z Islamského džihádu, doplnil TOI.

Pri zrážkach v Džaníne bolo v pondelok zranených takmer 100 ľudí, z toho 22 je vo vážnom a kritickom stave, napísal v utorok denník The Times of Israel, pričom sa odvolal na palestínske zdroje. Napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi sa za posledný rok zvýšilo, pričom armáda takmer každý deň podniká razie na západnom brehu Jordánu. Tieto akcie súvisia so sériou palestínskych útokov.