Ohrozené dovolenky? V Čiernom mori sa šíria baktérie, zaznamenali salmonelu aj črevné infekcie

ČIERNE MORE - Štáty, ktorých pobrežie lemuje Čierne more, sú v pozore. Bulharsko, Turecko, Gruzínsko, Ukrajina, Rusko a Rumunsko môžu mať veľký problém. Do mora už niekoľko dní uniká voda z vybuchnutej ukrajinskej priehrady Kachovka.

Laboratórne kontroly Štátnej ekologickej inšpekcie Ukrajiny zistili, že Čierne more je šesťkrát menej slané ako obvykle. To negatívne ovplyvňuje vodné organizmy a hrozí, že sa začne tvoriť výrazne viac rias. To sa deje pri ukrajinskej Odese, kde sa more sfarbilo do zelena, informuje portál TN.cz. Pripomína však, že stornovanie dovoleniek v ohrozených destináciách nebude jednoduché.

"Modrozelené riasy začali rásť. Hoci ide o jav, ktorý v našich vodách začal byť už takmer bežný, budeme dúfať, že tentoraz to nebude nadlho a nedôjde k zničeniu hydrobiontov. Kolektívne prosíme o severozápadný vietor," napísal na facebooku hydrobiológ Oleg Kovtun.

Цветение сине-зелеными водорослями началось. И хотя это явление для нашей части моря стало почти обычным, будем... Posted by Kovtun Oleg Alekseevich on Wednesday, June 14, 2023

Riaditeľ ukrajinského Národného centra pre morskú ekológiu Viktor Komorin, ktorého citovala agentúra Ukrinform, informuje, že znečistená voda v Čiernom mori sa rýchlo presúva na juh. "Za deň alebo dva sa tieto kontaminované vody môžu dostať k našim susedom - Rumunsku alebo Bulharsku," upozornil.

Salmonela aj črevná infekcia

Vzorky vody navyše preukázali obsah salmonely a črevné infekcie. Špekulovalo sa dokonca aj o výskyte cholery, tá ale potvrdená nebola. Odborníci ľuďom radia vyvarovať sa nákupu rýb a mušlí z Čierneho mora.