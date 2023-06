V bulharskom letovisku zomrel 40-ročný Čech: Našli ho v bazéne po rozlúčke so slobodou! Mnohí ho poznajú

archívne video

Podľa informácií miestnej polície telo muža zbadali v bazéne nadránom okolo štvrtej hodiny jeho dvaja kamaráti. Hneď ho vytiahli z vody a zalarmovali políciu. Záchranári, ktorí dorazili na miesto, už len mohli konštatovať smrť. O tragédii informuje mediapool.bg. Svetlo do situácie by mali vniesť výsledky pitvy. Do krajiny muž pricestoval 5. júna.

Podľa Blesku ide o bývalého českého profesionálneho počítačového hráča Leoša Hemerku. Uvádza to web PLAYzone na Facebooku. Hráči obľúbenej strieľačky Counter–Strike 1.6 ho poznali pod prezývkou Hawai.

"Slovami sa nedá opísať, ako veľmi nás to všetkých bolí a aký smútok a prázdno to v nás všetkých zanechalo. Leošek bol človek neuveriteľne vrúcny, priateľský a som si istý, že neexistuje nikto, kto by o ňom mohol povedať čokoľvek zlé. Kamarát, ktorý len svojou prítomnosťou dodával pozitívnu náladu a radosť v srdci. Osud to chcel bohužiaľ inak a už tu s nami nemôže byť," venoval mu úprimné slová plné bolesti jeden z kolegov a kamarátov. Zároveň informoval, že zakladajú zbierku, aby pomohli rodine vykryť aspoň časť nákladov spojených s prevozom a pohrebom.