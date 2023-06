Kuriózna situácia v zoo: Utiekla skupina opíc! Dve chytili, ostatné behajú po meste

DĚČÍN - Z výbehu v děčínskej zoologickej záhrady utieklo deväť makakov. Primáty sa pustili "do sveta" potom, čo 42-ročný muž po otváracích hodinách poškodil elektrický ohradník.

Opice utiekli z výbehu potom, ako 42-ročný muž mimo otváracích hodín poškodil elektrický ohradník. Dokopy utieklo deväť makakov. Stať sa to malo tak, že návštevník siahal do výbehu a dostal ranu od elektrického plota. Vtedy vykopol tri spodné rady. Zvieratá vycítili, že zmizla bariéra a pustili sa na útek. "Dvoch sa podarilo chytiť, jedna sa stále zdržuje v areáli zoo. Ďalšie sú už za bránami a vydali sa do mesta," informovala portál iDnes.cz hovorkyňa zoo Alena Houšková.

Ak ľudia opice zahliadnu, tak by ich nemali naháňať, ale mali by kontaktovať zoo a informovať pracovníkov o polohe zvieraťa. Zoo je aktuálne uzatvorená, a to aj z dôvodu, že je možnosť, že sa opice vrátia samy. "Preto je zatvorené, aby ich návštevníci pri prípradnom návrate nerušuli," povedala hovorkyňa.

Zadržení osoby, která vypustila opice v ZOO Děčín a následně vnikla do objektu "Nebíčko". Na místě předáno PČR k dalšímu šetření a objekt řádně zajištěn provozovatelem. K-9 MP-DC Posted by Psovodi MP Děčín on Monday, June 12, 2023

Muža, ktorý opice vypustil, vypátrali mestskí plicajti v neďalekej reštaurácii. Privolaní štátni policajti ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Testy na alkohol mal negatívne, pozitívne mu však vyšli tie na drogy. Ukázalo sa, že muž bol pod vplyvom marihuany. Polícia začala trestné konanie pre podozrenie zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci a tiež preverujú ďalšie okolnosti prípadu, vrátane výšky škody a zisťovaniu motívu, ktorý muža viedol k vypusteniu opíc z výbehu.