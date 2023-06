Mestá na východnom pobreží USA zahalil dym z kanadských požiarov

WASHINGTON – Americké mestá v niektorých častiach východného pobrežia USA vo štvrtok zahalil dym zo stoviek požiarov horiacich na východe Kanady. Oblaky dymu sa presunuli na juh, oblohu nad New Yorkom a ďalšími mestami tak zahalil hustý hmlistý opar a sfarbil ju dooranžova. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

Dym z požiarov sa vo štvrtok rozšíril ďalej na juh a východ a zasiahol ďalšie americké mestá, medzi inými aj Filadelfiu, New York a Washington. Kanadské medzirezortné centrum pre lesné požiare (CIFFC) uviedlo, že vo štvrtok horelo v Kanade okolo 430 požiarov, viac ako 200 z nich nekontrolovateľne. Na západe krajiny zúria požiare už niekoľko týždňov, teraz však zasiahli aj jej severovýchodnú časť. Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) vo vyjadrení uviedol, že "Kanada je na ceste k najhoršej sezóne lesných požiarov vo svojej histórii." Vo Washingtone v stredu výrazne obmedzili leteckú dopravu a zrušili mnohé podujatia pod holým nebom.

Úrady vyzvali obyvateľov štátu New York, aby v maximálnej miere zostali doma, vyhýbali sa fyzicky náročným aktivitám a neotvárali okná. Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová vo svojom vyhlásení označila situáciu za mimoriadnu krízu a oznámila, že obyvateľom rozdajú milión respirátorov. Starosta Manhattanu Mark Levine na Twitteri napísal, že "kvalita ovzdušia sa rapídne zhoršuje. Namerané hodnoty znečistenia dvojnásobne presahujú čísla pre maximálny stupeň ohrozenia zdravia na stupnici vlády Spojených štátov." Národná meteorologická služba (NWS) Spojených štátov uviedla, že situácia vo veľkej časti krajiny by sa mala cez víkend zlepšiť.