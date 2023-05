Z bizarnej reakcie vodičky ostanete v šoku: Opitá si sadla za volant a zabila dvoch ľudí, nastal smiech!

WASHINGTON - Smiala sa a smiala, až sa v páse prehýbala. A to tesne po tom, ako práve opitá zabila dvoch ľudí! Záznamy pochádzajú z videa z bodycam. Súd v okrese Tazewell v štáte Illinois odsúdil Stephanie Melgozovú na 14 rokov väzenia. Je to omnoho menej, než požadovali príbuzní Andrey Rosewiczovej (†43) a Paula Prowanta (†55),ktorých zrazila. Bývalú študentku chceli za mrežami vidieť dvakrát dlhšie.

Sestra Paula, ktorého život vyhasol pod kolesami opitej vodičky, jej povedala: „Neexistujú slová, ktoré by vám mohli čo i len priblížili bolesť, ktorú ste spôsobili našim rodinám. Rozsah je nepredstaviteľný."

Pozadie relatívne mierneho trestu pre Stephanie je vcelku zaujímavé. Sudca Tim Cusack upustil od odstrašujúceho potrestania, pretože obvinená sa k všetkému priznala. Je mi to všetko tak ľúto. Od toho dňa som nič nepila. Nemám v úmysle ešte niekedy piť," povedala na súde v slzách.

Na pojednávaní vyšlo najavo, že Stephanie Melgozová mala v čase nehody okolo 2,4 promile alkoholu v krvi. Video z bodycam ukazuje, ako Američanka len ťažko dokáže plniť pokyny policajta. "Povedala som ti, že to bude ťažké," hovorí a smeje sa. "Radšej by som urobila test chôdze."

Podľa dôstojníka polície Melgozová, ktorá tvrdila, že vypila len tri vodky, na policajnej stanici celé minúty tancovala a spievala. Opitá sa potom spýtala, či by mohla dostať auto naspäť, aby sa dostala na univerzitu načas, píše New York Post. „Pôjdeš do väzenia, minulú noc si zabila dvoch ľudí. Myslím, že tomu nerozumieš," povedal jej policajt.