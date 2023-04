Joe Biden budúci týždeň oznámi kandidatúru do volieb v roku 2024

Galéria fotiek (2) Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden by mohol už budúci týždeň oznámiť svoju kandidatúru na druhé prezidentské obdobie. Vo štvrtok večer o tom informoval denník The Washington Post (WP) odvolávajúc sa na tri zdroje oboznámené s jeho plánmi. Bidenov tím by mal podľa WP v utorok zverejniť video oficiálne ohlasujúce jeho kandidatúru.