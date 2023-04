Verejnosť šokoval skupinový sex v bare v dovolenkovom raji: Verejne sa tomu prizerali aj deti! Musela zakročiť polícia

MANILA - Troch nemeckých turistov zatkli po sexuálnych orgiách na filipínskom ostrove Siargao. Zatknutá bola aj Holanďanka. Mali sex v bare. A to všetko pred zrakmi neplnoletých detí.

„Netolerujeme oplzlé, škandalózne činy na verejnosti. Najmä nie v prítomnosti detí,“ povedal starosta na filipínskom dovolenkovom ostrove Siargao. Štyria turisti - vrátane troch Nemcov - boli zatknutí, pretože mali sex v bare v dovolenkovom rezorte.

Nemali ani 30 rokov

Informuje o tom holandský Telegraaf. Podľa informácií sú to dvaja 29-roční Nemci a jeden 25-ročný. Holanďanka má vraj 23 rokov. Do baru v dovolenkovom komplexe „Siargao Bleu Resort and Spa“ vraj vošli krátko po polnoci. Podľa predbežných informácií tam mali sex.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Čo je ešte horšie, akcii sa prizerala vraj celá skupina maloletých. Ako uvádza Telegraaf, niektorí pozorovatelia sú „šokovaní a traumatizovaní“. Podľa polície jedno dievča zvracalo. Ďalšie si pri úteku poranilo hlavu. Sex v bare označili za „urážku“ miestnych obyvateľov.

Čo je pre sexuchtivých dovolenkárov ešte horšie: Skutočnosť, že boli prítomní maloletí, im môže dokonca zvýšiť trest. Štyroch turistov teraz vyšetrujú pre narušenie domového poriadku. K tomu treba prirátať aj obvinenia zo škandalózneho konania a porušovania zákonov na ochranu detí.