Odbory vyzývajú Macrona, aby dôchodkovú reformu nepodpisoval

PARÍŽ – Francúzske odbory vyzvali v piatok prezidenta Emmanuela Macrona, aby nepodpisoval zákon o dôchodkovej reforme. Na poslednú chvíľu sa tak pokúšajú zabrániť zvýšeniu veku odchodu do dôchodku na 64 rokov, napísala agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.

"Vzhľadom na masívne odmietnutie tejto reformy (verejnosťou) ho odbory žiadajú, aby nezverejňoval tento zákon. Je to jediná cesta, ako upokojiť hnev vyjadrovaný v krajine," píše sa v spoločnom stanovisku, ktoré odborové zväzy zaslali AFP.

Kľúčové prvky dôchodkovej reformy v piatok odobrila francúzska Ústavná rada. Macron tak môže realizovať nepopulárne zmeny, ktoré vyvolali dosiaľ trojmesačné protesty a štrajky. Očakáva sa, že šéf Elyzejského paláca zákon podpíše v najbližších 48 hodinách. Minister práce Olivier Dussopt uviedol, že by mal podľa plánu vstúpiť do platnosti 1. septembra. Pred parížskou radnicou sa v piatok večer zišli tisíce demonštrantov, ktorí rozhodnutie Ústavnej rady počas jeho oznamovania vypískali. Sídlo rady neďaleko múzea Louvre počas dňa chránili bariéry a desiatky policajtov.

Galéria fotiek (2) Emmanuel Macron

Zdroj: SITA/AP Photo/Lewis Joly, Pool

AFP konštatuje, že nie je jasné, či snahy odborov zablokovať zmeny budú pokračovať, keďže sa znižuje účasť na štrajkoch a protestoch. Niekoľko mesiacov narúšali verejný život a miestami prerástli do násilia so stovkami zranených. Prieskumy ukazujú, že dve tretiny Francúzov sú proti tomu, aby museli pracovať o dva roky dlhšie. Macron zmenu opakovane označil za nevyhnutnú, aby sa dôchodkový systém nedostal v najbližších rokoch do veľkých deficitov.

Niektorí kritici sa nádejí na zrušenie reformy nevzdávajú, približuje agentúra AP. Poukazujú na paralely so sporným zákonom o pracovných zmluvách pre mladých ľudí z roku 2006, proti ktorému vyšli do ulíc študenti podporení odborármi. Tento zákon vláda tiež presadila v parlamente bez hlasovania a dala mu zelenú aj Ústavná rada, len aby ho neskôr stiahli s cieľom upokojiť situáciu v krajine.