Spojené štáty odsúdili zadržanie amerického novinára denníka The Wall Street Journal v Rusku

Súd v Moskve dnes poslal do väzby novinára denníka The Wall Street Journal (WSJ) Gershkoviche, ktorého zadržanie pre podozrenie zo špionáže pred tým oznámila ruská tajná služba FSB. Novinár vinu pred súdom odmietol, informovala ruská agentúra TASS.

"Ministerstvo zahraničia je v tejto záležitosti v priamom kontakte s ruskou vládou," uviedla hovorkyňa Bieleho domu s poznámkou, že americké úrady sa snažia zabezpečiť konzulárny prístup ku Gershkovichovi. Právnik obvineného Daniil Berman už skôr uviedol, že ani nebol vpustený do súdnej siene.

USA sú hlboko znepokojené

Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová medzitým agentúre Reuters povedala, že Rusko Spojeným štátom konzulárny prístup k reportérovi "vo vhodnom čase" umožní. "Americká strana požiadala diplomatickou cestou o konzulárny prístup k americkému občanovi Evanovi Gershkovichovi, ktorý bol zadržaný v Jekaterinburgu na základe obvinenia zo špionáže. Konzulárny prístup k nemu bude vo vhodnom čase umožnený," povedala agentúre Reuters.

Americký minister zahraničia Antony Blinken podľa Reuters uviedol, že USA sú hlboko znepokojené zadržaním novinára a odsúdil kroky Moskvy voči médiám. "Chcem dôrazne zopakovať, že Američania by mali dbať varovanie americkej vlády, aby do Ruska necestovali. Americkí občania, ktorí pobývajú alebo cestujú po Rusku, by mali okamžite odísť, ako stále odporúča ministerstvo zahraničných vecí," dodala Jean-pierrová.

Zhromažďovať mal informácie o vojensko-priemyselnom odvetví v Rusku

Ruská tajná služba predtým uviedla, že Američana zadržala v Jekaterinburgu na Urale pri "pokuse získať tajné informácie", a začala proti nemu trestné stíhanie. Podľa FSB zhromažďoval pre americkú stranu informácie o vojensko-priemyselnom odvetví v Rusku, ktoré predstavovali štátne tajomstvo. Hrozí mu až 20 rokov odňatia slobody, uviedli ruské agentúry.

Dĺžku väzby dnes súd stanovil do 29. mája s tým, že novinár bude umiestnený do moskovskej väzobnej väznice Lefortovo. Proces bude vedený v stupni utajenia "prísne tajné", uviedol súd po pojednávaní za zatvorenými dverami. Podľa TASS reportér denníka WSJ vinu pred súdom poprel. Samotný list vydal predtým vyhlásenie, v ktorom "dôrazne odmietol" obvinenia zo strany FSB a žiadal o Gershkovichovo okamžité prepustenie.