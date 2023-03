Exprezident USA Pence musí vypovedať v súvislosti s vyšetrovaním Trumpa

WASHINGTON - Federálny sudca rozhodol, že bývalý americký viceprezident Mike Pence musí vypovedať v rámci vyšetrovania zaoberajúceho sa snahami exprezidenta USA Donalda Trumpa o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v USA z roku 2020. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním na nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou.

Pence však nebude musieť odpovedať na otázky ohľadom svojich krokov v súvislosti so 6. januárom 2021. Dav Trumpových priaznivcov vtedy vtrhol do budovy Kapitolu v snahe zmariť potvrdenie víťazstva kandidáta demokratov a súčasného prezidenta Joea Bidena Kongresom USA, spresnili zdroje, ktoré si želali ostať v anonymite.

Galéria fotiek (2) Dosluhujúci americký prezident Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, File

Bývalý viceprezident USA tvrdí, že v deň útoku na Kapitol slúžil ako predseda amerického Senátu, a preto je chránený pred výzvou vypovedať v tejto záležitosti. Odvolal sa pritom na americkú ústavu, konkrétne na ustanovenie, ktoré má členov Kongresu chrániť pred odpovedaním na otázky týkajúce sa oficiálnych legislatívnych aktov. Pence by mohol proti Trumpovi svedčiť v čase, keď uvažuje o oznámení prezidentskej kandidatúry proti Trumpovi vo voľbách v roku 2024, konštatuje AP.

Trump nabádal Pencea, aby sa zapojil do zvrátenia výsledku volieb

Penceov tím v súčasnosti uvažuje, či sa proti tomuto rozhodnutiu federálneho sudcu odvolá. Vyšetrovatelia útoku na Kapitol vlani uviedli, že Trump nabádal Pencea, aby sa zapojil do zvrátenia výsledku volieb. Pence to však odmietol. Trump následne na sociálnej sieti napísal, že "Pence nemá odvahu urobiť to, čo malo byť urobené".