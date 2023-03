V Austrálii sa spustil domino efekt: Za jeden deň tam skolabovali tri spoločnosti

Kolaps ďalšej spoločnosti na austrálskom pobreží prichádza v dobe, ktorú experti ohlasovali už vopred. Ako uvádza news.com, situácia s financiami bude tento rok oveľa kritickejšia, ako tomu bolo počas najväčšej hospodárskej krízy od druhej svetovej vojny. Veď v priebehu jedného mesiaca má už druhá dopravná spoločnosť problémy s financiami.

Rivet Mining Services (RMS) sa v stredu 22. marca dostala do platobnej neschopnosti. Výška dlhu u veriteľov zatiaľ nie je známa. Riaditeľ Mark Rowsthorn viedol jednu z najväčších spoločností, ktorá poskytovala prepravu a rôzne služby v oblasti ťažobného priemyslu, prevažne v západnej časti Austrálie. RMS môže za istých okolností nasledovať Scott's Refrigerated Logistics, ktorá poskytovala nákladné autá pre veľké obchodné reťazce vrátane Coles. Jej krachom prišlo o zamestnanie viac ako 1 500 ľudí.

Rivet Mining Services Fly In Fly Out Road Train Operators Needed Permanent Rate up to $47.89 (rates vary between... Posted by Semi's BDouble's And RoadTrains on Friday, July 8, 2022

FTI Consulting spoločne s Blondie Trading zistili, že RMS bola hlboko ovplyvnená množstvom nepriaznivých ekonomických faktorov ako oneskorených termínov rôznych projektov, nedostatku pracovných síl a tlaku na náklady. Jedným z akcionárov Blondie Trading je aj Mark Rowsthorn "RMS bude v súčasnej dobe pokračovať v obchodovaní ako obvykle, zatiaľ čo sa prehodnocuje jej finančná pozícia s cieľom predať podnik ako fungujúcu spoločnosť," uvádza sa vo vyhlásení o stave spoločnosti. Posledná finančná správa Blondie Trading predložená ešte v roku 2020 uvádzala, že spoločnosť v danom roku zaznamenala stratu 6,57 milióna dolárov.

Pozastavená bytová výstavba

Podnikateľ Jean Nassif na trhu s nehnuteľnosťami v meste Sydney dostal podobnú ranu. Pre dve zo svojich spoločností musel podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Jeho spoločnosť KordaMentha získala kontrolu nad budovaním bytového komplexu Skyview na severozápade Sydney v Castle Hill. Teraz sa však dostala do konkurzu. Nassif sa okrem toho stal aj riaditeľom spoločností 51 OCHR a JKN Finance, ktoré sú vlastníkmi a vývojármi tohto projektu. Aj ich sa týka platobná neschopnosť.

"Projekt v Castle Hill je čiastočne dokončený, pričom dve z jeho obytných veží sú už plne obsadené a ďalšie tri sú stále vo výstavbe," uviedla spoločnosť KordaMentha. Majiteľom a nájomníkom 900 bytov však pred niekoľkými rokmi zakázali nasťahovať sa do komplexu, pretože v jednom zo suterénov sa objavili praskliny. Vláda navrhuje, aby bol komplex neprestajne monitorovaný. Ako uvádza ABC News, navrhol to stavebný komisár NSW David Chandler po tom, čo inšpektori z Department of Fair Trading v apríli 2021 nahlásili rozsiahle známky poškodenia konštrukcie v suteréne pod vežami.

Hrozivá predpoveď

Podľa austrálskeho právnika Scotta Taylora sa už šíria poplašné správy. Finančná neistota, ktorej čelia austrálske podniky vo všetkých sektoroch, sa len rozbieha a takmer s určitosťou prekoná globálne spomalenie zapríčinené svetovou hospodárskou krízou z roku 2008. "V mnohých ohľadoch je to, čo sa stalo za posledných šesť mesiacov, len špička ľadovca. Keď vidíme, že svetové banky sa dostávajú do krachu alebo kolabujú, je to jasný náznak širšej neistoty, ktorej bude v širšej spoločnosti len pribúdať. Globálne trhy sa od polovice minulého roka trápia a majú pred sebou ešte dlhú cestu. Spotrebiteľská dôvera klesla," vysvetlil s tým, že ľudia začnú zo strachu predávať výrazne pod cenu.