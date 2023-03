Haleyová začala hneď zostra, Bidenovi aj Trumpovi odporučila test mentálnej spôsobilosti

Nikki Haleyová (51) dala jasne najavo, akou cestou sa bude uberať jej prezidentská kampaň aj prípadné pôsobenie v Bielom dome. Ako uvádza NBC News, táto politička indického pôvodu sa obklopila "novou generáciou" vedenia. Bývalá senátorka Južnej Karolíny a niekdajšia americká veľvyslankyňa pri OSN v prvom verejnom prejave, ktorým odštartovala prezidentskú kampaň, dala svojim najväčším rivalom tvrdo pocítiť, že vek nie je len číslo. Haleyová sa jasne vyjadrila, že od politikov starších ako 75 rokov sa bude vyžadovať test mentálnej spôsobilosti.

Hlavným posolstvom Haleyovej kampane je mladší vodca, ktorý by viedol USA. Ako uvádza The Hill, politička tým chcela poukázať hlavne na posledných dvoch prezidentov. Joe Biden má už 80 rokov, zatiaľ čo jeho predchodca Donald Trump, ktorý sa opäť rozhodol kandidovať, je mladší len o štyri roky. Trump bol najstarším prezidentom USA vo funkcií, predbehol ho iba jeho nasledovník. "V Amerike tzv. stáli politici konečne odídu do dôchodku. Časové limity zavedieme aj pre Kongres. Všetci politici starší ako 75 rokov budú absolvovať povinné testy mentálnej spôsobilosti," vyjadrila sa Haleyová.

Čo na to Bidenová?

Na tento návrh reagovala Jill Bidenová, ktorá ho považuje za smiešny. "Nikdy by sme (s manželom) o niečom takom ani nediskutovali," vyjadrila svoje pohoršenie prvá dáma USA. Okrem toho poukázala na nedávne Bidenove zahraničné cesty, ktoré mali poslúžiť ako dôkaz prezidentovej spôsobilosti. "Koľko 30-ročných by letelo do Poľska, nastúpili by tam na vlak a cestovali ďalších deväť hodín, aby sa na Ukrajine stretli s prezidentom Zelenským? Pozrite sa na toho muža. Pozrite sa, čo robí každý deň," reagovala na adresu svojho manžela.

Prešľapy už počas prvého roku

O prezidentovi USA Joeovi Bidenovi kolujú na sociálnych sieťach rôzne videá, ktoré ho stavajú do pozície starého a senilného človeka. Počas prejavov mu ujde myšlienka, alebo skomolí zložitejšie slová. Nezabudnuteľným je jeho viacnásobné potknutie na schodoch pri nastupovaní do Air Force One. Napriek týmto obavám sa bude uchádzať o zotrvanie v prezidentskom kresle. Medzi demokratmi má už teraz plnú podporu. "Ešte neskončil. Nedokončil to, s cím začal," vyjadrila sa na záver Jill Bidenová.