V Nepále zomrel v dôsledku výškovej choroby Slovák

archívne video

O nešťastí s odvolaním sa na portál everestnsherpa.com informujú aktuality.sk. Osudnou sa Slovákovi mala stať výšková choroba. Do Nepálu vycestoval pre návštevu hôr a horolezectvo. Jeho telo objavila polícia v jednej v z miestnych ubytovní. Meno zosnulého neuviedli.

V regióne podľa miestneho policajného dôstojníka v súčasnosti výdatne sneží. To komplikuje situáciu záchranárom a komunikácia so zasiahnutou oblasťou je veľmi komplikovaná. Do oblasti sa dá dostať iba helikoptérou.