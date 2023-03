V Česku zaútočil vlk na psa neďaleko od majiteľa: Usmrtil ho jedným hryznutím, tieto útoky sa dejú aj na Slovensku!

PÍSEK - V obci Písek v Moravskosliezskom kraji pri poľských hraniciach sa obeťou vlka stal pes poľovníka Václava Zubeka. Šelma ho zabila iba pár metrov od majiteľa. Vďaka GPS obojku sa majiteľovi podarilo psa nájsť, no to čo našiel, mu vyrazilo dych. Pes bol usmrtený jedným hryznutím priamo do chrbta.

archívne video

Prechádzka lesom sa poľovníkovi Václavovi Zubekovi z českých Beskýd zmenila na nočnú moru. Pes odbehol do krovia a nevracal sa. Po pár minútach prišlo poľovníkovi jeho správanie neobvyklé a tak išiel za ním. Pretože pes nosil obojok s GPS, jeho dohľadanie bolo jednoduché. Iba 200 metrov od miesta kde poľovník kráčal našiel psa Fida s prehryzeným chrbtom. „Desí ma, že sa to odohralo vo dne a neďaleko mňa,“ zhodnotil chovanie vlka poľovník. So zverejnením fotografií na sociálnych sieťach chvíľu váhal, no potom si povedal, že tento odstrašujúci prípad môže slúžiť ako osveta. „Bol by som rád, aby si všetci uvedomili, že takýto prípad sa nemusí odohrať niekde v divočine, ale aj na mieste, kde by ma to do včerajška ani vo sne nenapadlo,“ dodal. Riaditeľ CHKO Beskydy František Jaskula pre český Blesk povedal, že u poľovníckych plemien psov sa s určitým rizikom aj počíta. „Môže ich napadnúť diviak, vlk, medveď, môžu uviaznuť v nore.“ Zdôraznil preto nevyhnutnosť mať psa na vôdzke.

Přátelé, dost jsem zvažoval, zda tady zveřejnit můj včerejší smutný příběh. Nakonec jsem se rozhodnul pro, a to nejen... Posted by Václav Zubek on Monday, March 6, 2023

Štátna ochrana prírody SR eviduje na území Slovenska útoky vlkov na psa iba sporadicky. Je to považované za prirodzené správanie vlka, a ide najmä o teritoriálne správanie. Psa vnímajú ako konkurenciu, cudzí element, ba dokonca pes môže byť vnímaný ako zdroj potravy. Vo väčšine prípadov ide na Slovensku o poľovnícke alebo strážne ovčiarske psy. Ministerstvo životného prostredia preto pripomína občanom, že „v zmysle platnej legislatívy pre návštevníkov chránených území od 4.stupňa ochrany platí zákaz voľného pohybu psa. V 3. stupni ochrany je voľný pohyb psa povolený, avšak nie mimo turistického, či náučného chodníka. Z tohto dôvodu turistom v chránených územiach odporúčame pohyb so štvornohým miláčikom na vôdzke.“ Zdôrazňujú, že nielenže ide o zákonnú povinnosť ale aj o ochranu psa pred prípadným napadnutím.

6. mája 2021, bola zverejnená vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorá uzákoňuje celoročnú ochranu vlka, jeho spoločenská hodnota je stanovená na 3000 eur.