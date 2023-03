Sýria odsúdila návštevu generála Milleyho na území ovládanom Kurdmi: Považujú ju za nezákonnú

Damask označil Milleyho návštevu za "nezákonnú", uviedli štátne médiá, na ktoré sa vo svojej správe odvolala agentúra AFP. Milley sa počas svojej sobotňajšej návštevy stretol s americkými vojakmi rozmiestnenými v Sýrii v oblastiach, ktoré ovládajú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF).

Americké jednotky vraj okupujú územie

AFP doplnila, že na viacerých základniach a stanovištiach na severovýchode Sýrie pôsobí približne 900 amerických vojakov, ktorí sa zapájajú do boja proti zvyškom skupiny Islamský štát (IS). Vláda sýrskeho prezidenta Bašára Asada považuje rozmiestnenie amerických jednotiek na území ovládanom SDF za "okupáciu" a obviňuje kurdské sily napojené na USA zo "separatistických tendencií". Kurdskí predstavitelia popierajú akékoľvek separatistické snahy a tvrdia, že sa usilujú o zachovanie svojej samosprávy, ktorú Damask neuznáva.

Vraj tak porušil suverenitu a integritu sýrskeho územia

Oficiálna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí uviedla, že "Sýria dôrazne odsudzuje nezákonnú návštevu predsedu zboru náčelníkov štábov na nelegálnej americkej vojenskej základni na severovýchode Sýrie". Milleyho návšteva bola "hrubým porušením suverenity a integrity" sýrskeho územia, dodal podľa SANA nemenovaný sýrsky diplomat, ktorý súčasne vyzval "administratívu USA, aby okamžite prestala systematicky porušovať medzinárodné právo a podporovať separatistické ozbrojené skupiny".

Jeho prvá návšteva Sýrie od funkcie predsedu

AFP informovala, že šlo o Milleyho prvú cesta do Sýrie od nástupu do funkcie predsedu Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA v roku 2019. Predtým Sýriu navštívil ako armádny veliteľ, uviedol jeho hovorca Dave Butler.

Po tom, ako džihádisti v roku 2019 stratili v Sýrii aj poslednú baštu, sa SDF snaží potlačiť zvyšky IS, ktorý pokračuje v sporadických útokoch. Americké jednotky pri svojich mnohých bojových operáciách v Sýrii zabili alebo zatkli viacerých predstaviteľov IS vrátane vodcu IS abú Bakra Bagdádího v roku 2019.