VIDEO Zmätený vodič blúdil na poľsko-ukrajinskej hranici: NEUVERÍTE, čo ho napokon zastavilo

Na hranici medzi Poľskom a Ukrajinou sa odohrala veľmi kuriózna situácia. Poľský Fakt informuje, že pohraničná stráž v Podkarpatského vojvodstva dostala dňa prvého marca hlásenie, že pri obci Medyka sa pohybuje neohlásené civilné vozidlo bielej farby. Za normálnych okolností by sa to možno neriešilo, ale na Ukrajine už viac ako rok prebieha vojenský konflikt medzi brániacou sa domácou armádou a ruským agresorom.

Komická situácia

Kamerový systém zachytil biely autombil značky Renault Clio, ktorý šoféroval neznámy civilista. Na prednom sedadle vedľa neho sedel pes. Z viacerých záberov je vidieť, že terén zrejme nepoznal, pretože na malom aute preletel cez jamu a takmer dostal šmyk. Následne sa chcel otočiť, no pri cúvaní sa mu v ťažkom teréne zasekol podvozok o trávnatý porast a nadvihol predné kolesá.

Zdesený vodič vyšiel aj so psom von a chcel sa pozrieť na škody. Z auta si vybral kľúče, zamkol a vybral sa so psom do neďalekého lesa. V tom momente sa už ale k autu blížili členovia pohraničnej stráže a muža so psom zastavili.

Mal na to dôvod

Vodič musel vedieť, že sa nachádza na pohraničnom pásme, pretože celý incident s otáčaním vozidla sa odohral pri poľskom hraničnom stĺpe. Video na sociálne siete uverejnila poľská pohraničná stráž. Ako neskôr uviedla, muž sa pokúšal prekročiť poľské hranice aj napriek tomu, že nemal platný pas. "Celý incident zachytil systém na ochranu štátnej hranice. Auto sa pohybovalo v úseku, kde je prejazd zakázaný. Portom sa vodič snažil bez rozmýšľania prejsť na Ukrajinu, no nízky podvozok auta mu v tom zabránil. Auto nechal na mieste a so svojím psom sa vybral sa na Ukrajinu pešo. Čakalo ho však prekvapenie," povedal Piotr Zakielarz, hovorca oddelenia pohraničnej stráže Bieszczady.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Muža napokon ukrajinskí pohraničníci vrátili naspäť do Poľska. Ako sa neskôr ukázalo, išlo o občana EÚ, ktorý sa už dlhší čas pokúšal prekročiť hraničné priechody v Korczowej a Medyke. Nemal však platný pas. Po zadržaní sa priznal k pokusu o nelegálne prekročenie hranice, za čo dostal pokutu 105 eur.

Trestný čin

Pohraničná stráž Bieszczady pripomína, že poľsko-ukrajinská štátna hranica je zároveň vonkajšou hranicou Európskej únie a jej prekročenie je povolené len cez hraničné priechody. Navyše podľa zákona je nedovolené prekročenie hraníc trestným činom, za ktorý v Poľsku hrozí až trojročný trest odňatia slobody.